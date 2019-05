Yeneroğlu: AK Parti eleştirilere kulak vermeli

Dile getirdiği görüşlerin, "zor zamanlarda, ülkesini seven bir vatandaş olarak prensipleri hatırlatma çabası” olduğunu söyleyen Yeneroğlu, "AK Parti olarak kamuoyundan gelen sese kulaklarımızı tıkarsak, vatandaşa hizmet iddiamızın gerisinde kalmış oluruz” diye konuştu. Yeneroğlu'na yönelttiğimiz sorular ve yanıtları şöyle:

Mustafa Yeneroğlu: Tüm insanlığı bağlayan temel prensipler, değerler var. Bunlara sadece ben atıfta bulunmuyorum. Hepimiz, her gün kendimizi ilkelerimiz ışığında sınamakla mükellefiz. Ebu Hanife'ye ait bu ikazın hepimizi, siyasi konjonktürden bağımsız şekilde titretmesi gerekiyor. YSK kararıyla doğrudan hukukun sesinin kısıldığını iddia etmekten ziyade hukukun üstünlüğünün herkes tarafından her daim ortak temel ilke olarak benimsenmesi gerektiğini vurguluyorum. İktidar olarak bizim asgari müştereğimiz hep bu oldu, bundan sonra da bu olacak. Hukuki bir değerlendirmeyi gerekçeli karar çıktıktan sonra yapmak daha doğru olacak.

Türkiye'de demokratik hak ve özgürlükler konularında siz de zaman zaman eleştiriler dile getiriyorsunuz. Mevcut sorunları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Demokratik hak ve özgürlükler, devletler tarafından bir kere benimsendiğinde artık şaşmaz bir makina gibi işleyen, sınamalardan bağımsız değerler değil. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, çoğulculuk, yargı bağımsızlığı gibi evrensel prensipler dünyanın her yerinde adeta her gün yeni sınavlara tabi tutulurlar. Batı Avrupa ülkelerinden de sayısız örnek verebilirim. Bugün Türkiye olağanüstü bir süreçten geçiyor. Mülteciler akınının yükü ve ülkemize çok büyük acılar yaşatmış bir terör örgütüyle mücadelemiz devam ediyor. Darbe girişiminin etkilerini yeni yeni atlatmaya çalışıyoruz. AİHM kararlarına baktığımız zaman, tüm üye ülkelerin kendi milli güvenliklerine yönelik tehdit olarak algıladıkları hususlarda hep zorlandıklarını görüyoruz. Benim ifadelerim, tam da bu tarz dönemeçlerde, zor zamanlarda, ülkesini seven bir vatandaş olarak prensipleri hatırlatma çabası. Bu çaba, tekil ya da istisnai bir çaba da değil. AK Parti'nin temel pozisyonu da bu ilkeler üzerine bina edilmiş durumda.