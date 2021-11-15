Yeneroğlu'ndan Arınç ziyaretine ilişkin açıklama: Ülkenin gidişatından endişeli

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu geçtiğimiz cuma günü TBMM'de ziyaret etmişti.

ZİYARETİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yeneroğlu ziyareti sosyal medyadan duyurarak "TBMM eski Başkanı değerli Ağabeyim Sn. Bülent Arınç Beyefendi'ye nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim. Hukuksuz yargılamalarla birlikte yaşanan büyük acıları ve KHK'lıların mağduriyetleriyle ilgili çözüm önerilerimizi görüştük." açıklamasını yapmıştı.

TBMM e. Başkanı değerli Ağabeyim Sn. Bülent Arınç Beyefendi'ye nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim.



Hukuksuz yargılamalarla birlikte yaşanan büyük acıları ve KHK'lıların mağduriyetleriyle ilgili çözüm önerilerimizi görüştük. pic.twitter.com/P23dFKO50h — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) November 12, 2021

"ARINÇ ÜLKENİN GİDİŞATINDAN ENDİŞELİ"

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Yeneroğlu, ziyarette ilişkin olarak Arınç'ın somut örnek vermediğini, ülkenin gidişatından endişeli olduğunu ve hukuksuzlukların artık sıradanlaştığı noktasında kendisiyle aynı düşüncede olduğunu belirtti.



