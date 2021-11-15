Yeneroğlu'ndan Arınç ziyaretine ilişkin açıklama: Ülkenin gidişatından endişeli

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu geçtiğimiz cuma günü TBMM'de ziyaret etmişti.
Yeneroğlu ziyareti sosyal medyadan duyurarak "TBMM eski Başkanı değerli Ağabeyim Sn. Bülent Arınç Beyefendi'ye nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim. Hukuksuz yargılamalarla birlikte yaşanan büyük acıları ve KHK'lıların mağduriyetleriyle ilgili çözüm önerilerimizi görüştük." açıklamasını yapmıştı.
TBMM e. Başkanı değerli Ağabeyim Sn. Bülent Arınç Beyefendi'ye nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ederim.— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) November 12, 2021
Hukuksuz yargılamalarla birlikte yaşanan büyük acıları ve KHK'lıların mağduriyetleriyle ilgili çözüm önerilerimizi görüştük. pic.twitter.com/P23dFKO50h
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Yeneroğlu, ziyarette ilişkin olarak Arınç'ın somut örnek vermediğini, ülkenin gidişatından endişeli olduğunu ve hukuksuzlukların artık sıradanlaştığı noktasında kendisiyle aynı düşüncede olduğunu belirtti.
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