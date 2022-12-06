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Yenge katili aile ziyaretinde yakalandı! Miras için öldürmüş

06.12.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da bu yılın Ocak ayında meydana gelen olayda yengesini öldüren S.A. çocuklarını görmeye gelince yakalandı. Yakınlarının ifadesine başvuran polis, yenge Nesibe'nin eşinin 5 yıl önce cinayete kurban gittiğini, kendisinin de miras nedeniyle kayınbiraderi S.A. tarafından öldürüldüğünü saptadı. S.A. emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti.

Yenge katili aile ziyaretinde yakalandı! Miras için öldürmüş

Olay, 20 Ocak 2022 tarihinde Süleyman Şah Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi yaşamını yitiren, 5 çocuğuyla birlikte yaşayan Nesibe A., evinde tabancayla ensesinden vuruldu. Çocuklarının evde olduğu sırada vurulan Alas ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Silah seslerini duyup gelen komşuları, Nesibe A.’yı kanlar içinde buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nesibe A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yakınlarının ifadesine başvuran polis, Nesibe A.’nın eşinin 5 yıl önce cinayete kurban gittiğini, kendisinin de miras nedeniyle kayınbiraderi S.A. tarafından öldürüldüğünü saptadı.

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POLİS, EVİN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI

Polis, olayın ardından S.A.'nın kaçtığını tespit etti. S.A.’nın ailesini ziyarete gelme ihtimali üzerine, polis evin çevresinde önlem aldı. Aylar süren bekleyişin ardından dün gece çocuklarını görmek için eve gelen S.A., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, suçlamaları reddeden S.A. , öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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