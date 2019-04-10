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Yenge katilinin cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyiyle boşanma aşamasında olan Kırgız asıllı yengesi Ekaterina Çetin'i (34) boğarak öldüren Mehmet Çetin (47), 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, oybirliği ile verdiği cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Yenge katilinin cezası belli oldu

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde geçen yıl şubat ayında yaşanan olayda Mehmet Çetin, yengesi Ekaterina Çetin'i gece yarısı boğarak öldürdü. Cinayetin ardından kendi evine giderek uyuyan, ertesi gün polise teslim olan Mehmet Çetin ifadesinde ağabeyi ve yengesinin boşanma aşamasında olduğunu, yengesini birkaç defa başka erkeklerle kafeteryada otururken gördüğünü öne sürdü.

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Olay akşamı yeğenlerinin kendi evinde olduğunu ifade eden Çetin, yengesini nasıl öldürdüğünü ise şöyle anlattı:

"Bakkaldan birkaç ameliyat eldiveni aldım. Eldivenleri alma amacım direnirse öldürmek içindi. Yengemin evine gittim, zile bastım, kapıyı açtı. Konuşmak için geldiğimi söyledim. İçeri davet etti. Kendisine 'Yaşantına dikkat et, başkaları ile görüşeceksen bile boşanma olsun, ondan sonra ne yaparsan yap' dedim. 'Seni ilgilendirmez, hayat benim hayatım istediğimi yaparım' diye cevap verdi. Sinirlenip, arkasına geçtim. Sağ elimle ağzını kapatıp, sol elimle boğazını sıkmaya başladım. Karşı koymaya başladı, yere düştük. Karnına oturup, boğazını sıkmaya devam ettim. Yengem sağ elimin işaret ve serçe parmağını ısırdı, eldiveni koparttı. Bağırmaya başladı. Bağırması kesilince iki elimle boğazını sıktım. Öldüğünden emin olunca mutfağın balkon kapısından atlayıp, evime gittim. Çocukları 'Annem hala işten gelmedi mi?' diye sordu. Ben de cep telefonumdan yengemi aradım. Mesaj attım. Çocuklara 'Anneniz telefona bakmıyor' dedim. Çocuklar o gece benim evimde kaldı. Sabah akrabam H.D.'nin işlettiği markete giderek Ekaterina'yı öldürdüğümü söyledim. H.D.'nin yönlendirmesiyle polise teslim oldum."

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"PİŞMANIM"

Tutuklanarak cezaevine konulan Mehmet Çetin'in Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamasında karar verildi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Çetin, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mütaalasını açıklayan duruşma savcısının 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep ettiği Mehmet Çetin, son sözünün sorulması üzerine pişman olduğunu söyledi. Çetin, yengesinin sözleri nedeniyle kendisine hakim olamadığını savundu.

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İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, Mehmet Çetin'i oybirliği ile iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadan 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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yenge Antalya cinayet Ekaterina Çetin

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