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Yenge ve görümce, ekmeklerini denizden çıkartıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'te, Rabia Gökbelen (25) ve ağabeyinin eşi Dilek Gökbelen (35), fiber tekne ile denize açılarak, teknelerdeki yerli ve yabancı turistlere çanta, elbise ve pareo satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Cavit AKGÜN- Aykut KURT/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'te, Rabia Gökbelen (25) ve ağabeyinin eşi Dilek Gökbelen (35), fiber tekne ile denize açılarak, teknelerdeki yerli ve yabancı turistlere çanta, elbise ve pareo satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Üniversite mezunu olan ve iş bulamamaktan dert yakınan Rabia Gökbelen, kullandığı 4 metrelik tekneyle de usta kaptanlara taş çıkartıyor.

Antalya'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Dilek Gökbelen ve görümcesi Rabia Gökbelen'in azmi takdir topluyor. Antalya'nın Demre ilçesinde kışın seracılık yapan yenge ve görümce, yaz aylarında ise Fethiye'nin Göcek mahallesinde kiraladıkları evde yaşıyor. İkili, binbir emekle kışın çiftlikteki işlerden boşta kaldıkları zamanda diktikleri çanta, elbise ve pareoları, Göcek'te kendilerine ait fiber tekneyle denize açılarak, lüks yatlara ve günübirlik tur teknelerine yanaşıp, yerli ve yabancı turistlere 50 ile 120 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu olan ve iş bulamadığı için kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalışan Rabia Gökbelen, kullandığı tekneyle de usta kaptanlara taş çıkartıyor.

'EVLATLARIMIN YOKLUK GÖRMESİNİ İSTEMİYORUM'

Dilek Gökbelen, kadınların işinin denizde daha zor olduğunu belirtip, "Benim için hayat hep bir mücadeleydi. Ortaokul mezunuyum. Çocukluğum zor geçti. Ailem varlıklı değil. Okula gittiğim zamanlarda bile yazları çalışırdım. Durumumuz iyi olsaydı eğitimimi tamamlardım. Kızım ve oğlum okusun diye mücadele ediyorum. Eşim ise Antalya Demre'de seracılık yapıyor. Çocuklarla birlikte yazın ara sıra yanıma geliyorlar. Eskiden narenciye vardı, şimdi herkes seracılığa döndü. Günümüz şartlarına ve hayata ayak uydurmak istiyorum. Teknoloji sayesinde herkes her şeyden haberdar. Evlatlarımın yokluk görmesini istemiyorum. Fazlasında gözümüz yok. Normal düzenimizi sürdürelim yeter. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Biz kendi ürünlerimizi yapıyoruz. Teknelere yanaşıyor, ürünlerimizi gösteriyor, satış yapıyoruz. Kadınlardan çok destek görüyorum. Yaptığım işi seviyorum" dedi.

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