HABER

Yengesine baltalı dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 50 yaşındaki Leyla Köse’ye baltayla saldıran S.O.K., Çaycuma Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak’ta 50 yaşındaki Leyla Köse’ye baltayla saldıran S.O.K., Çaycuma Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Köse’nin tedavisi ise evinde sürüyor.
Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Leyla Köse, 21 Ağustos günü kayınbiraderi S.O.K.’nin baltalı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde kalan talihsiz kadının imdadına eşi Turgut Köse yetişti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Köse, savcılığın talimatının ardından serbest bırakılan kayınbiraderinden korktuğu için akrabalarının yanında tedavisini sürdürüyor.
Kayınbiraderi S.O.K.’nin 30 yıldır kendisini tehdit ettiğini ve saldırdığını iddia eden Leyla Köse, yaşadığı dramı gazetecilere anlattı. Kamuoyunda çıkan haberlerin ardından S.O.K., Çaycuma Cumhuriyet Savcılığının talimatının ardından gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay anını her anlattığında dehşeti tekrar tekrar yaşadığını söyleyen Leyla Köse ise kolundaki derin yara izleri ve vücudundaki kırıklar sebebiyle zor günler geçiriyor.
İHA’ya konuşan Köse, "Yeter artık. Gözümün önünden hayatım film şeridi gibi geçiyor. Öldüm, dirildim. Ölümle yaşam arasında o kadar ince çizgi var ki. Artık bitsin. kadına kimse el kaldırmasın. Çocuklara, hayvanlara ve kadınlara kimse dokunmasın. Türkiye’de geçim zor ama yaşam hakkı daha zor. Kadınların yaşam hakkı yok mu? Ben nerede yaşıyorum? Hukuk devleti var. Hakimi var, savcısı var. Kimsenin kimsenin canını alma hakkı yok. Kadın da olsa erkek de olsa kimsenin kimseye şiddet uygulamaya hakkı yok? Bu hakkı kendinde görüyor. Ben zorla karakola gidip ifade veriyorum. Kendisi sonra karakoldan çıkıp düğünlerde ’Keserim biçerim, ağa gibi gezerim’ diyormuş. Benim can güvenliğim yok. Eşim şehir dışında. Can güvenliğim yok. Allah razı olsun kızım ve damadım beni evine aldı. Onlar da sahip çıkmasa bana kim sahip çıkacak? Kimseden bir şey istemedim. Bir tek yaşam hakkımı elimden almamalarını istedim. Bana bunu yapanın bir an önce tutuklanmasını istiyorum" ifadelerine yer vermişti.

Ne Antalya ne Muğla! Gören hayran kalıyorNe Antalya ne Muğla! Gören hayran kalıyor
Tarsus’ta kapalı semt pazarının mazgal ve demirlerini çaldılarTarsus’ta kapalı semt pazarının mazgal ve demirlerini çaldılar
Adana’da "Bronz Bebek Lahdi" ele geçirildiAdana’da "Bronz Bebek Lahdi" ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.