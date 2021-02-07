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Yengesini silahla öldürdü

07.02.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Yengesini silahla öldürdü

Ardahan’ın Posof ilçesinde bir şahıs, yengesini silahla öldürdü.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derindere köyünde yaşanan olayda, Serkan Ç.

Ardahan’ın Posof ilçesinde bir şahıs, yengesini silahla öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Derindere köyünde yaşanan olayda, Serkan Ç. (24) adlı genç, sevdiği 16 yaşındaki T.A.’yı kaçırdı. Yapılan istişareden sonra olayın büyümemesi için aileler arasında anlaşılacağı sırada tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kızın amcası Cemil A., tabancasını çekerek toplantıda ağabeyinin hanımı 43 yaşındaki G.A.’yı ateş ederek yaraladı.
Olay yerine ambulans çağrılarak, yaralı G.A. hastaneye kaldırılırken, Posof ilçe jandarma komutanlığı ekipleri de olay yerine gelerek yengesini vuran Cemil A.’yı gözaltına aldı. Yaralı G.A. ise yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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