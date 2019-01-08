HABER

Yengeye cinsel istismara 27 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 17:37 | Son Güncelleme

ADANA'da, cezaevinde olan ağabeyinin 4 çocuk annesi eşi D.B.'ye (27) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Sezer B.

Yengeye cinsel istismara 27 yıl hapis cezası

ADANA, (DHA)- ADANA'da, cezaevinde olan ağabeyinin 4 çocuk annesi eşi D.B.'ye (27) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Sezer B. (30), 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sezer B. son savunmasından "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" dedi.
Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte 3 Nisan'da Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek, gece yarısı evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi Sezer B.'den şikayetçi oldu. D.B. polise, çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderi Sezer B.'nin kendisini saçından sürükleyerek, yatak odasına götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Gözaltına alınan Sezer B. ise suçlamayı kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren Sezer B., tutuklandı. Sezer B. hakkında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme' suçlarından toplam 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilerek, şüphelinin mağdura sistematik şekilde cebir ve şiddet uygulayarak, cinsel istismarda bulunduğu vurgulandı.
'ALKOLLÜYDÜM'
Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Sezer B., Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki D.B. ise katılmadı. Mahkeme savcısının, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmasını istediği Sezer B., son savunmasında da suçlamaları kabul etmedi. Yengesiyle aynı avluda oturduklarını belirterek, "Yengem bana seslenerek, yeğenimin rahatsız olduğunu söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
27 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Sanık Sezer B. mahkeme tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 6 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FOTOĞRAFLI

Yengeye cinsel istismara 27 yıl hapis cezası

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
İntihara kalkışan genci polis kurtardıİntihara kalkışan genci polis kurtardı
İlçelerde kar, Adıyaman merkezde sağanakİlçelerde kar, Adıyaman merkezde sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.