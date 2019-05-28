Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

5, 10, 20 ve 50 euroluk banknotların ardından 100 ve 200 euroların da yenilenmesi ile birinci nesil banknotlar adım adım tedavülden kalkacak.Avrupa Birliği'ne (AB) üye 19 ülkenin ortak para birimi Euronun yeni nesil banknotlara geçme işlemi devam ediyor. Daha önce piyasaya sürülmeye başlanan 5, 10, 20 ve 50 euroluk banknotların ardından, yenilenen 100 ve 200 eurolar da Salı gününden itibaren piyasaya sürülmeye başlandı. 500 euroluk banknotlar ise geçtiğimiz Nisan ayı sonundan itibaren, kaçak işçi çalıştırmayla ve teröre destek sağlayanlarla mücadele gerekçesiyle tedavülden kaldırılıyor. Almanya Merkez Bankası’nın Yönetim Kurulu Üyesi Johannes Beermann bankamatik ve para kasası üreticilerinin son dokuz ay boyunca yeni 100 ve 200 eurolar üzerinde test amaçlı çalışmalar yaptığını ve bu açıdan yeni banknotlara geçişte bir pürüz yaşanmayacağını düşündüğünü bildirdi.

Yeni güvenlik önlemleri

2 milyar 300 milyon adet 100 euro ve 700 milyon adet 200 euro olmak üzere, toplamda 3 milyar adet basılan yeni banknotlar, belli bir zamana yayılarak parçalar halinde piyasaya sürülecek. Aynı esnada eski nesil banknotlar da piyasadan çekilecek. Ancak eski banknotlar piyasada oldukları sürece geçerliliğini korumaya devam edecek. Yeni banknotlarda, sahte para üretimine karşı güvenlik önlemleri de artırıldı. İkinci nesil 100 ve 200 euroların ön tarafında, sağ üst köşede yer alan ve paraya belli bir açıdan bakıldığında görülen küçük Euro sembollerinden oluşan "uydu hologramı"nın taklit edilmesinin çok zor olduğu belirtiliyor. Ayrıca paranın değerini gösteren rakamın üzerindeki Euro sembolleri de güvenlik açısından eklenen yeni bir öge.