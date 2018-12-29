HABER

Yeni 11 inçlik iPad’te büyük indirim!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.12.2018 10:08 | Son Güncelleme

Yılbaşının yaklaşması nedeniyle Apple’ın kısa süre önce satışa sunduğu 11 inçlik iPad Pro fiyatında önemli bir indirim gerçekleşti. İşte detaylar.

Yeni 11 inçlik iPad’te büyük indirim!

Hatırlanacağı üzere Apple geçtiğimiz Ekim ayında yeni nesil iPad modellerini tanıtmıştı. İnce çerçeveler ve FaceID özelliği ile önceki nesil iPad Pro modellerinden ayrılan yeni nesil iPad’ler ülkemizde de satışa sunuldu.

Yeni nesil iPad modellerinin satışa sunulmasıyla birlikte eski tasarım çizgisindeki iPad modellerinin fiyatları pek çok perakende sitesinde önemli anlamda düştü. Özellikle yurt dışında hizmet veren Best Buy, Amazon ve B&H Photo Video gibi e-ticaret kanallarında oldukça uygun fiyatlara 2017 iPad Pro modelleri bulmak mümkün.

Apple’ın geçtiğimiz Ekim ayında tanıttığı 11 inçlik yeni iPad modeli ise 799 dolardan satılıyordu. Fakat Micro Center büyük bir indirimle 11 inçlik iPad Pro fiyatını 699 dolara çekti. Yani A12X Bionic ile güçlendirilmiş yeni nesil iPad modelini şu anda Micro Center üzerinden 699 dolara satın almak mümkün. Bu güncel kır düzeyinde yaklaşık olarak 3.678TL’ye denk geliyor.

11 inçlik yeni nesil iPad’in ülkemizdeki satış fiyatı ise 5500TL’den başlıyor. Arada yaklaşık olarak 1800TL gibi bir fark bulunuyor. ABD’de 16 eyalette 25 mağazası bulunan Micro Center online olarak hizmet vermiyor. Yani bu ürünü internet üzerinden satın alma gibi bir şansınız yok. Fakat ABD’de yaşayan bir tanıdığınız varsa, 11 inçlik yeni iPad Pro’yu bu fiyattan kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Samsung’un kavisli ekran tasarımı genele yayılacak

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Apple'ın çok konuşulan telefonu incelemede!Apple'ın çok konuşulan telefonu incelemede!
Xperia XA3 Ultra fiyatı beklenenin üzerindeXperia XA3 Ultra fiyatı beklenenin üzerinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPad

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PC’de oyunların kasma sebebi: Denuvo!

PC’de oyunların kasma sebebi: Denuvo!

Bir Nokia modeli daha Android Pie’a yükseltildi

Bir Nokia modeli daha Android Pie’a yükseltildi

LG katlanabilir ekranlı modeli için tarih verdi

LG katlanabilir ekranlı modeli için tarih verdi

Samsung TV için klavye ve fare desteği!

Samsung TV için klavye ve fare desteği!

iPhone XS Max inceleme altında

Apple'ın çok konuşulan telefonu incelemede!

Xperia XA3 Ultra fiyatı beklenenin üzerinde

Xperia XA3 Ultra fiyatı beklenenin üzerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.