Yeni 11 inçlik iPad’te büyük indirim!

Hatırlanacağı üzere Apple geçtiğimiz Ekim ayında yeni nesil iPad modellerini tanıtmıştı. İnce çerçeveler ve FaceID özelliği ile önceki nesil iPad Pro modellerinden ayrılan yeni nesil iPad’ler ülkemizde de satışa sunuldu.

Yeni nesil iPad modellerinin satışa sunulmasıyla birlikte eski tasarım çizgisindeki iPad modellerinin fiyatları pek çok perakende sitesinde önemli anlamda düştü. Özellikle yurt dışında hizmet veren Best Buy, Amazon ve B&H Photo Video gibi e-ticaret kanallarında oldukça uygun fiyatlara 2017 iPad Pro modelleri bulmak mümkün.

Apple’ın geçtiğimiz Ekim ayında tanıttığı 11 inçlik yeni iPad modeli ise 799 dolardan satılıyordu. Fakat Micro Center büyük bir indirimle 11 inçlik iPad Pro fiyatını 699 dolara çekti. Yani A12X Bionic ile güçlendirilmiş yeni nesil iPad modelini şu anda Micro Center üzerinden 699 dolara satın almak mümkün. Bu güncel kır düzeyinde yaklaşık olarak 3.678TL’ye denk geliyor.

11 inçlik yeni nesil iPad’in ülkemizdeki satış fiyatı ise 5500TL’den başlıyor. Arada yaklaşık olarak 1800TL gibi bir fark bulunuyor. ABD’de 16 eyalette 25 mağazası bulunan Micro Center online olarak hizmet vermiyor. Yani bu ürünü internet üzerinden satın alma gibi bir şansınız yok. Fakat ABD’de yaşayan bir tanıdığınız varsa, 11 inçlik yeni iPad Pro’yu bu fiyattan kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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