"Yeni 15 Temmuz'un olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşatılmalı"

Kastamonu'ya verdikleri sözleri kesinlikle yerine getireceklerine vurgu yapan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözü sözdür, duruşu merttir, duyuşu nettir. Kastamonulu kardeşlerimin güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Kastamonu'yu huzura, esenliğe, selamete, parlak ufuklara taşıyacağız. Belediye Başkanlarımızın her icraatını yakından takip edeceğiz. Sizler bizi mahcup etmediniz, bizler de sizler için çalışmaktan, üretmekten, hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

- "Her yeni sistemde olduğu gibi aksayan yönler olabilecektir"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz bir yılını yeni doldurmuştur. Elbette her yeni sistemde olduğu gibi aksayan yönler olabilecektir. Bu da gayet normaldir. Önemli olan samimi bakışla, sorumluluk ruhuyla, dürüst bir vicdan eşliğinde yeni sistemin daha da etkin ve verimli olabilmesi için yapılması gerekenler her neyse ona kilitlenmek, gündeme almaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rehabilite veya revizyonundan ziyade bütün ilke ve kurumlarıyla devlet ve toplum hayatında kökleşmesi ve kuvvet kazanması amacıyla mücadele edilmelidir. Yeni hükümet sistemini tartışmaya açmak, Türkiye'nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 Nisan iradesine gölge düşürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi konusunda atılacak her müspet adıma destek vereceğiz. Çünkü bizim sevdamız Türkiye'dir. Türk milleti kıvancımız, onurumuz, övüncümüzdür. Küresel dayatmaları elinin tersiyle iten bir Türkiye'den memnun olmayan iç ve dış çevrelere karşı biriz, beraberiz, birlikte güçlü Türkiye'yiz."