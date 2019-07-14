"Yeni 15 Temmuz'un olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşatılmalı"

Kastamonu'ya verdikleri sözleri kesinlikle yerine getireceklerine vurgu yapan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözü sözdür, duruşu merttir, duyuşu nettir. Kastamonulu kardeşlerimin güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Kastamonu'yu huzura, esenliğe, selamete, parlak ufuklara taşıyacağız. Belediye Başkanlarımızın her icraatını yakından takip edeceğiz. Sizler bizi mahcup etmediniz, bizler de sizler için çalışmaktan, üretmekten, hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz bir yılını yeni doldurmuştur. Elbette her yeni sistemde olduğu gibi aksayan yönler olabilecektir. Bu da gayet normaldir. Önemli olan samimi bakışla, sorumluluk ruhuyla, dürüst bir vicdan eşliğinde yeni sistemin daha da etkin ve verimli olabilmesi için yapılması gerekenler her neyse ona kilitlenmek, gündeme almaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rehabilite veya revizyonundan ziyade bütün ilke ve kurumlarıyla devlet ve toplum hayatında kökleşmesi ve kuvvet kazanması amacıyla mücadele edilmelidir. Yeni hükümet sistemini tartışmaya açmak, Türkiye'nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 Nisan iradesine gölge düşürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi konusunda atılacak her müspet adıma destek vereceğiz. Çünkü bizim sevdamız Türkiye'dir. Türk milleti kıvancımız, onurumuz, övüncümüzdür. Küresel dayatmaları elinin tersiyle iten bir Türkiye'den memnun olmayan iç ve dış çevrelere karşı biriz, beraberiz, birlikte güçlü Türkiye'yiz."

Hesabını veremeyecekleri hiçbir konunun olmadığının altını çizen Bahçeli, "Hesabını veremeyeceğimiz karanlık ilişkilerimiz, altından kalkamayacağımız bulanık ve sorunlu bir yönümüz, 'acaba gün gelir karşımıza çıkar mı' diye içten içe kaygılandığımız bir açığımız bulunmamaktadır. MHP'li belediyeler tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeme konusunda bugüne kadar ahlak ve insanlık mücadelesini cesaretle yapmışlar, yapmaya da devam edeceklerdir. Türk milleti bunu görmektedir. Kastamonu bunu bilmektedir." diye konuştu.

MHP için belediyeciliğin, 'insanı temel alan, milli ve manevi ölçülere uyması gereken demokratik bir zemin' olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bizim için belediye demek, mazlum ve mağdurların imdadına koşan, yok yoksulu, garip gurebayı muhafaza eden kocaman yürek demektir. Belediye demek, aç ve yoksullar için çırpınan, yediren, içiren ve giydiren bereket ve şefkat demektir. Belediye demek, çevreyi güzelleştiren, kenti imar eden, bayındır hale getiren yönetim demektir. Belediye demek, sımsıcak bir gülümseme, dosdoğru bir vicdan, adil ve adaletli bir yönetim demektir. Bizim maksadımız halistir, mazimiz temizdir, hedeflerimiz ise devasadır. Buradan, sizlerin huzurunda aziz milletimize ve Kastamonu'ya, daha adil bir paylaşıma, daha çok fırsat eşitliğine, daha üretken ve milli bir ekonomiye, daha fazla yatırım ve istihdama, daha huzurlu kentlere, daha ahlaklı bir kazanca, daha doymuş bir aileye, daha sağlıklı bir insana ulaşmak için davette bulunuyorum. Türk-İslam tarihinden hepimize mukaddes bir buyruk olarak ulaşmış, bizlerin kılavuzu olmuştur. 'Komşusu açken tok yatmayacak' yüksek vicdanların, 'Fırat kenarında otlayan kuzunun' vebalini duyacak gıpta edilecek fedakarlık ruhunun, 'Aç iken doyurdum, çıplak iken giydirdim, az milleti çok kıldım' diyenlerin bulunacağı inançlı, erdemli ve adaletli bir ülkeye ulaşmak imkansız değildir."