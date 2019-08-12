Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hiçbir zaman Konya ile AK Parti’nin arasına kimse girememiştir. Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir." dedi.

Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, tüm AK Parti teşkilatlarının ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

AK Parti’nin ülkenin huzur ve güvenliği, kardeşliğinin, birlik ve beraberliğinin güçlenmesi için çalıştığını belirten Kurum, “İki gün sonra AK Partimizin 18. yıl dönümü. İnşallah bu teşkilatla, bu kardeşlerimizle, biz yeni 18 yılların kapısını hep birlikte aralayacağız. Konya'mız gönüllerin şehridir. AK Parti gönüllerin partisidir ve 17 yıldır liderimizin arkasında dimdik durmuş bir partidir. Hiçbir zaman Konya ile AK Parti’nin arasına kimse girememiştir. Konya ile liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kurum, Konya ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü vurgulayarak, şunları söyledi: