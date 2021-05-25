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  4. Yeni 2020 Toyota Corolla Hatchback 1.8 hibrit E-CVT alınır mı?

Yeni 2020 Toyota Corolla Hatchback 1.8 hibrit E-CVT alınır mı?

25.05.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota Auris sahnelere veda ediyor ve yerine Corolla hatchback sahne alıyor. Tasarım olarak yeni 2020 Corolla HB artık daha sportif olmayı başarıyor. Arka bölümü ağırlıklı olarak Mazda3'e benzettiğim model, siyah tavan rengiyle de dikkat çekiyor. Peki otomobil dünyasında en çok merak edilen araçlardan olan yeni 2020 Toyota Corolla Hatchback 1.8 hibrit E-CVT alınır mı? İşte yanıtı...

Yeni 2020 Toyota Corolla Hatchback 1.8 hibrit E-CVT alınır mı?

İki farklı motor seçeneği ile gelen model 1.2 litre motor ile vergi avantajı sunuyor. 1.2 tubo benzinli motor 116 BG güç ve 185 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s hızlanması 10 saniye. Ortalama tüketim verisi ise 5.8 litre. 1.8 litrelik hibrit sistemin benzinli motoru 98 Hp güç ve 142 Nm tork değeri üretiyor. Elektrikli motor ise 53 Hp güç ve 142 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını model 10.9 saniyede tamamlarken ortalama tüketim olarak 3.5 litrelik değere sahip.

Yeni 2020 Toyota Corolla Hatchback ne kadar başarılı? Yeni 2020 Toyota Corolla Hatchback 1.8 hibrit E-CVT ne kadar ekonomik? 2020 Toyota Corolla 1.8 hibrit makinenin vergisi ne kadar? Tüm cevaplar videomuzda


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Toyota

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