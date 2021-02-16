Yeni 2021 Ford Kuga 1.5 Ecoblue AT8 vs 2021 Opel Grandland X 1.5 AT8

C-SUV segmentinin iddialı iki otomobilini sizler için bir araya getirdik. Bir köşede Ford markasının başarılı SUV oyuncularından olan Kuga, diğer köşede ise Opel’in başarılı oyuncusu Grandland X.
Ford Kuga rakibi Opel Grandland X’e göre daha sportif bir tasarım ile geliyor. Yeni yüzünde büyük avantajını kullanan model, eğer ki St-Line donanımıyla tercih edilirse daha sportif bir algı yakalanabiliyor. Geniş bir ön ızgara ile gelen model, yuvarlak hatlara sahip.
Grandland X ise daha sade bir tasarım ile geliyor. Daha keskin hatlara sahip olan model, iddialı olmayı seçmemiş. Ancak ülkemize yeni gelecek olan ve Grandland adı ile anılacak yeni model fazlasıyla iddialı olacak. LED gündüz aydınlatmalar ile otomobil kendini daha şık göstermiş.
Yan bölümde Ford Kuga oval hatlarını sürdürüyor. Büyük jantlar oldukça sportif görünüyor. Burada beğenmediğimiz tek detay, jantların arkasında yer alan kırmızıya boyanmış kaliperler. Oldukça sıradan görünüyorlar. Modelde en beğendiğimiz ayrıntı ise kapı açıldıktan kısa bir süre sonra kenarlarda beliren plastik çıtalar. Bu çıtalar sayesinde modelin kapıları yandaki araca zarar vermiyor.
Opel Grandland X, yan bölümde bolca keskin hat ile geliyor. Yan bölümden bakıldığında rakibi Kuga’ya göre Gradnland X daha sportif görünmeyi başarmış. Rakibi Kuga’dan farklı olarak marşbiyel bölümüne kadar uzanan kapı altı plastik detayları özellikle kirli zeminlerdeki sürüşten sonra pantolon paçalarınızı fazlasıyla koruyor.
Arka bölüme geldiğimizde Kuga bir kez daha sportif yönüyle ön plana çıkıyor. Arkada çift çıkışlı egzoz bu sportifliği arttıran detaylardan. Grandland X daha sade arka tasarımıyla ön planda.
Bagaj hacimlerini incelediğimizde Ford Kuga 511 litrelik bir hacim sunuyor. Tavana kadar yüklediğinizde 650 litreye ulaşıyor. Koltuklar yatırıldığında bu alan 1478 litreye kadar çıkıyor.
Opel Grandland X ise 514 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar yatırıldığın da bu alan 1652 litreye çıkıyor.
Boyutlara baktığımızda Opel Grandland X 4477 mm. uzunluğa, 1856 mm genişliğe, 1609 mm yüksekliğe ve 2675 mm aks mesafesine sahip. Ford Kuga 4429 mm uzunluğa,1883 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2710 mm aks mesafesine sahip.
Kokpitte geçtiğimizde Opel Grandland X, dış tasarım gibi içeride de sade bir tasarım sunuyor. Kalite anlamında bolca yumuşak malzeme kullanılmış. Deri detaylar ile kalite çıtası yükseltilmiş.
Orta konsoldaki ekran 8 inç büyüklüğünde. Başlangıç donanımında 7 inç büyüklüğünde ekran geliyor. Navigasyon donanımı da Elegance donanımdan itibaren standart. Eşya gözleri konusunda model cömert. Vites önünde büyük bir alan sunuluyor. Kapı içlerinde de yeteri kadar alan sunulmuş.
Ford Kuga kokpitte Grandland X’e göre daha kaliteli bir kokpit sunuyor. Tasarım konusunda ise Opel’e büyük üstünlük sunuyor.
Orta konsoldaki ekran Opel’e göre daha yukarıda konumlandırılmış. Menü geçişleri ve kullanımı Grandland X’te yer alan ekrana göre daha başarılı.
Eşya gözü konusunda model rakibine orta konsolda üstünlük kuruyor. Kapı içlerinde Grandland X daha başarılı.
Ford Kuga 1.5 litre EcoBlue dizel motor ile geliyor. 120 Bg güç ve 300 Nm tork değeri sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını model 12 saniyede tamamlıyor. Tüketim değeri ise 4.4 litre. Modelde sürüş modları yer alıyor. Hem performans hem de farklı zeminlere göre sürüş modları modelde yer alıyor. Ancak bu modlar performans tarafında fazlasıyla işe yararken, farklı zeminlerde 4x4 çekiş sisteminin yerini tutmuyor.
Opel Grandland X ise rakibi gibi yine 1.5 litrelik dizel motor ile geliyor. 130 bg güç ve 300 nm tork değeri ile geliyor. 10 Bg daha güçlü olan model 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. 0-100 km/s hızlanmasını 12.3 saniyede tamamlıyor. Tüketim ise 4 litre olarak kayıtlara geçti.
Ford Kuga’da orta sertlikte bir süspansiyon kullanılmış. Zemin çok bozulmadığı sürece sorun teşkil etmiyor. Yol tutuş konusunda da model hisli direksiyonu sayesinde başarılı oluyor.
Opel Grandland X ise daha yumuşak süspansiyonu ile konforlu sürüşler vaat ediyor. Ancak virajlarda Ford Kuga kadar başarılı olamıyor.
Yalıtım konusuna gelecek olursak, Kuga, Grandland X’e göre daha başarılı. Özellikle motor sesi yalıtımı konusunda Kuga rakibinden çok daha iyi.