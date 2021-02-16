Yeni 2021 Ford Kuga 1.5 Ecoblue AT8 vs 2021 Opel Grandland X 1.5 AT8

C-SUV segmentinin iddialı iki otomobilini sizler için bir araya getirdik. Bir köşede Ford markasının başarılı SUV oyuncularından olan Kuga, diğer köşede ise Opel’in başarılı oyuncusu Grandland X.

TASARIMLAR NASIL?

Ford Kuga rakibi Opel Grandland X’e göre daha sportif bir tasarım ile geliyor. Yeni yüzünde büyük avantajını kullanan model, eğer ki St-Line donanımıyla tercih edilirse daha sportif bir algı yakalanabiliyor. Geniş bir ön ızgara ile gelen model, yuvarlak hatlara sahip.

Grandland X ise daha sade bir tasarım ile geliyor. Daha keskin hatlara sahip olan model, iddialı olmayı seçmemiş. Ancak ülkemize yeni gelecek olan ve Grandland adı ile anılacak yeni model fazlasıyla iddialı olacak. LED gündüz aydınlatmalar ile otomobil kendini daha şık göstermiş.

Yan bölümde Ford Kuga oval hatlarını sürdürüyor. Büyük jantlar oldukça sportif görünüyor. Burada beğenmediğimiz tek detay, jantların arkasında yer alan kırmızıya boyanmış kaliperler. Oldukça sıradan görünüyorlar. Modelde en beğendiğimiz ayrıntı ise kapı açıldıktan kısa bir süre sonra kenarlarda beliren plastik çıtalar. Bu çıtalar sayesinde modelin kapıları yandaki araca zarar vermiyor.