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Yeni 2021 Hyundai Santa Fe satışa sunuldu!

21.12.2020 10:44 | Son Güncelleme:
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Yeni 2021 Hyundai Santa Fe satışa sunuldu!

Yeni 2021 Hyundai Santa Fe satışa sunuldu! Güncellenen 2021 Hyundai Santa Fe , dört donanım seviyesiyle Avustralya'da piyasaya sürüldü.

Yeni 2021 Hyundai Santa Fe uzun bir aranın ardından satışa sunuldu. Model tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor. Giriş seviyesi Santa Fe , 44.700 $ 'dan satışa sunuldu.

Yeni 2021 Hyundai Santa Fe satışa sunuldu!

YENİ 2021 HYUNDAI SANTA FE HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?

Hyundai Santa FE iki farklı motor ile geliyor. İlk model 268 bg güç ve 332 Nm tork üreten 3.6 litrelik benzinli V6 motor. Bu motor performans tutkunu olan model severler için üretildi. Diğer motor ise 2.2 litrelik CRDi dizel versiyon. Bu motor 198 bg güç ve 440 Nm tork üretiyor. Benzinli motor sekiz ileri otomatik, dizel ise sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman ile geliyor. Dizel için fiyatlandırma 48.200 $ olarak belirlenmiş.

Yeni 2021 Hyundai Santa Fe satışa sunuldu!

YENİ 2021 HYUNDAI SANTA FE HANGİ DONANIMLAR İLE GELİYOR?

Giriş seviyesi modelin temel özellikleri arasında Apple CarPlay, Android Auto , 8.0 inç bilgi-eğlence sistemi, arka görüş kamerası, arka park mesafesi uyarı sistemi, lastik basıncı izleme sistemi ve İleri Çarpışma Önleme Yardımcısı yer alıyor. Bunların dışında Sürücü Dikkat Uyarısı ve Kör Nokta Çarpışma Önleme Yardımı modelde güvenlik donanımı olarak sunuluyor.

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