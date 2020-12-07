Yeni 2021 Mercedes Benz C Serisi'nin tasarımı nasıl olacak?

Yeni 2021 Mercedes Benz C Serisi, kamuflajlı fotoğraflarıyla gündeme geldi. Yeni Mercedes C-Serisi, önceki modeline çok benzeyecek gibi görünüyor.

YENİ 2021 MERCEDES BENZ C SERİSİ

Almanya'daki kamuya açık yollarda başka bir prototip ile yakalanan Mercedes Benz C Serisi, modelin eski nesile fazlasıyla benzeyebileceğinin sinyallerini veriyor. Sinyaller bu yönde olsa da otomobilin kamuflajsız halini görmeden karar vermemek gerek. Yeni C Serisi sedan, selefinin tasarım DNA'sına sadık kalacak. Kısa çıkıntılar, farklı ön kısım ve hafif eğimli tavan çizgisi, bize markanın dünya çapında en çok satan modellerinden birinin W205 neslini hatırlatıyor. W206'nın görünümü, eski modelin kısıtlanmış görünümünden ciddi bir fark taşımıyor.

YENİ MERCEDES BENZ C SERİSİ’NİN EN BÜYÜK DEVRİMİ NE?

Bununla birlikte, tanıdık görünümün altında, yeni C Serisi birçok revizyona sahip olacak. Sedan, mimariden başlayarak, Mercedes'in mevcut RWD platformunu temel alan MRA2 platformunu model kullanacak. Birçok iyileştirmeden yararlanacak olan model, gelecekte birçok EQ markalı elektrikli aracın temelini oluşturacak EVA platformu ile de bileşenleri paylaşacak.