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Yeni 2021 MINI JCW Electric 'in ilk teaser görüntüleri ortaya çıktı

03.12.2020 20:48 | Son Güncelleme:
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Yeni 2021 MINI JCW Electric 'in ilk teaser görüntüleri ortaya çıktı

MINI ailesinin performanslı modellerinden olan Mini John Cooper Works tamamen elektrikli bir versiyon ile karşımıza çıktı. Yeni 2021 MINI JCW Electric ayağının tozu ile teaser görüntüleriyle karşımızda. İşte MINI, JCW Electiric’in ilk fotoğrafları.

MINI'de diğer markalar gibi elektrikli otomobil kervanına katıldı. marka Bu doğrultuda yeni 2021 MINI JCW Electric modelini ortaya çıkardı. Yeni 2021 MINI JCW Electric'in kamuflajlı fotoğrafları ve tüm detayları karşınızda.

Yeni 2021 MINI JCW Electric

YENİ 2021 MINI JCW ELECTRIC PROTOTİPİ

MINI, JCW Electiric ile ilgili tüm detayları olabildiğince gizli tutuyor. MINI JCW Electiric’in tüm geliştirmeleri devam etmekte. İngiliz marka yetkilileri bu modelin fazlasıyla önemli olduğunu tüm söylemlerinde belli ediyorlar. Tüm markalar gibi MINI’de günümüzde tüm gücünü elektrikten alacak gibi görünüyor.

Yeni 2021 MINI JCW Electric

Yeni 2021 MINI JCW Electric

YENİ 2021 MINI JCW ELECTRIC ’İN TASARIMI NASIL?

Yeni 2021 MINI JCW Electiric tamamen kamuflajlı olarak fotoğraflandı. Ancak tüm MINI modelleri gibi tasarımda büyük değişimler içermiyor. Model ilk bakışta JCW GP ve Cooper modellerinden esintiler taşıyor. Ön yüzde MINI’nin elektrikli ailesinden hatırladığımız bir ızgara gurubu dikkat çekiyor. Agresif bir tasarım ile sunulması beklenen modelin tampon grubu da daha iddialı tasarlanacak. Yan bölümde daha büyük jantlar dikkatlerden kaçmıyor. Bu detaylar ile model sporiflik algısını bir kez daha ön plana çıkaracak. Daha büyük ve sarı renkli fren kaliperleri de güçlü bir fren desteğinin habercisi. Arka bölümde ise büyük bir arka kanat, otomobilin sportif algısını fazlasıyla desteklemiş.

Yeni 2021 MINI JCW Electric

YENİ 2021 MINI JCW ELECTRIC ’İN PERFORMANS VERİLERİ NASIL?

Elektrikli MINI JCW için marka yetkilileri net bir performans verisi açıklamadı. Tahmin edilen ise MINI modellerinin ilk elektrikli versiyonunda yer alan 185 HP güç ve 270 Nm tork değerine sahip olan versiyondan daha güçlü olması Bu rakamların üzerine çıkarak model, performans severlerin iştahını fazlasıyla kabartacak gibi görünüyor.

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