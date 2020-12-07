Yeni 2021 Nissan Qashqai’nin iç mekanı tanıtıldı. İşte ilk fotoğraflar

SUV segmentinin başarılı modellerinden olan Nissan Qashqai, yeni bir kokpit ile karşımıza çıktı. Model dış yüzünden önce iç kokpit ile piyasaya merhaba dedi.

YENİ 2021 NıSSAN QASHQAI’NİN İÇ MEKANI TANITILDI

Hiç kuşkusuz Nissan’ın başarılı modellerinden olan Qashqai, iddiasını daha da arttırmak için yenilendi. Bu süreçte ilk olarak iç mekanının fotoğraflarını basın ile paylaştı. Yeni 2021 Nissan Qashqai kokpitte 10.8 inç bir gösterge paneline ve 12.3 inç übyüklüğünde bir multimedya ekranına sahip. Multimedya ekranı Android Auto ve Apple AirCarPlay desteğine sahip. Daha üst paket bir Qashqai seçerseniz bagajın alt bölümünde ekstra bir bas sistemine sahip 10 hoparlörlü bir Bose ses sistemine sahip oluyorsunuz.

YENİ 2021 NıSSAN QASHQAI’NİN İÇ MEKANINDA NELER DEĞİŞTİ?

Yeni Nissan Qashqai’nin iç mekanında önemli değişimlerden bir diğeri ise, klima kumandalarının yenilenmiş olması. Bunun yanında yeni bir direksiyon simidi de bizi bekleyen yeniliklerden. Yeni bir vites seçici de otomobile eklenmiş. Oyun kumandalarını hatırlatan bu tasarımın hemen arkasında da, sürüş modlarını belirleyen bir seçici yer alıyor.