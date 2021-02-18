Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı

Nissan'ın en yeni crossover modeli, daha büyük bir V-Motion ön ızgaranın yanı sıra yeni 'bumerang' gündüz aydınlatmalı ve LED matris farlarıyla ön yüzde dikkat çekiyor. Yeni Qashqai'nin atletik duruşu, aracın uzunluğu boyunca uzanan güçlü omuz çizgisi ile güçlendirilirken, model tarihinde ilk kez 20 inç alaşımlı jantlar ile geliyor. Arka bölümde artık trend haline gelen bagajın ortasına konumlandırılan model logosu burada da yerini almış. Ayrıca stop grubu da elden geçirilmiş.

BOYUTLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Yeni Nissan Qashqai aks mesafesi konusunda 20 mm uzadı. 32 mm daha uzun 35 mm daha geniş. Müşteriler, aralarından seçim yapabilecekleri toplam 16 varyasyon için 11 renk ve beş iki tonlu kombinasyon seçeneği bulunuyor.

KALİTELİ İÇ MEKAN

Yeni Nissan Qashqai'nin “ birinci sınıf his, ayırt edici tasarım ve kullanılabilirliği artırma ” için yeni bir segment standardı belirlemeyi hedeflediği en büyük yükseltmelerden biri ise kokpit kısmı oluyor. Gösterge paneli artık 12,3 inç çapında. Orta konsoldaki multimedya ekranı da değiştirilmiş. Yeni bilgi-eğlence sistemi, NissanConnect hizmetleri, Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay özellikliği de taşıyor. Ekran 9 inç büyüklüğünde.