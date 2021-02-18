HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı

Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı

18.02.2021 18:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı

Nissan, Avrupa'nın en çok satan üçüncü nesil crossover'ı olan ve şimdi Japon otomobil üreticisi için yeni elektrikli güç aktarma organları ve yeni bir stil yönüne kavuşan Qashqai'yi tanıttı.

Nissan'ın en yeni crossover modeli, daha büyük bir V-Motion ön ızgaranın yanı sıra yeni 'bumerang' gündüz aydınlatmalı ve LED matris farlarıyla ön yüzde dikkat çekiyor. Yeni Qashqai'nin atletik duruşu, aracın uzunluğu boyunca uzanan güçlü omuz çizgisi ile güçlendirilirken, model tarihinde ilk kez 20 inç alaşımlı jantlar ile geliyor. Arka bölümde artık trend haline gelen bagajın ortasına konumlandırılan model logosu burada da yerini almış. Ayrıca stop grubu da elden geçirilmiş.

2022-Nissan-Qashqai-27

BOYUTLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Yeni Nissan Qashqai aks mesafesi konusunda 20 mm uzadı. 32 mm daha uzun 35 mm daha geniş. Müşteriler, aralarından seçim yapabilecekleri toplam 16 varyasyon için 11 renk ve beş iki tonlu kombinasyon seçeneği bulunuyor.

2022-Nissan-Qashqai-52

KALİTELİ İÇ MEKAN

Yeni Nissan Qashqai'nin “ birinci sınıf his, ayırt edici tasarım ve kullanılabilirliği artırma ” için yeni bir segment standardı belirlemeyi hedeflediği en büyük yükseltmelerden biri ise kokpit kısmı oluyor. Gösterge paneli artık 12,3 inç çapında. Orta konsoldaki multimedya ekranı da değiştirilmiş. Yeni bilgi-eğlence sistemi, NissanConnect hizmetleri, Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay özellikliği de taşıyor. Ekran 9 inç büyüklüğünde.

2022-Nissan-Qashqai-21

HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?

2021 Nissan Qashqai kalbinde yarı hibrit 1.3 litrelik DiG-T turbo şarjlı dört silindirli motor yer alıyor. Bu motor 140 HP ve 158 Hp güçlerinde sunuluyor. Altı ileri manuel şanzıman veya CVT şanzımanla model kombine edilmiş. Yeni e-Power hibrid motor sadece elektrik jeneratörü olarak ICE motoru kullanır. Bu motor direkt lastiklere tahrik vermiyor. 1.5 litre makine 190 Bg güç ve 330 Nm tork değeri sunuyor. Elektrik motoru sadece tekerleklere güç sağladığından, sonuç, EV benzeri sürüş özelliklerine sahip bir geçittir. Nissan'ın e-Power sistemi, gerektiğinde içten yanmalı motoru çalıştırır ve "üstün yakıt verimliliği ve daha düşük CO2 emisyonları" için her zaman en uygun aralıkta çalıştırır. Model artık dizel motor ile gelemeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Yeni Honda HR-V tanıtıldı!Yeni Honda HR-V tanıtıldı!
Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenlerDilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı

'Gara'da sorumluluk' tartışmaları: Akşener'den önemli açıklama

'Gara'da sorumluluk' tartışmaları: Akşener'den önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Mercedes EQC yeni donanımlarına kavuştu

Mercedes EQC yeni donanımlarına kavuştu

Yeni Honda HR-V basına tanıtıldı!

Yeni Honda HR-V tanıtıldı!

GM, Ford ve Stellantis üretimi durdurdu

Üretim durduruldu!

Audi’nin patronu elektrikli araçların daha az menzil sunacağını düşünüyor

Uzun menzil trendi sona eriyor!

Toyota 9 fabrikasının üretimini durdurdu

Şok karar!

Porsche 2022'de sentetik yakıtları test etmeye başlayacak

Yeni yakıtları test edecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.