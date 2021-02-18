Yeni 2021 Nissan Qashqai tanıtıldı

Nissan'ın en yeni crossover modeli, daha büyük bir V-Motion ön ızgaranın yanı sıra yeni 'bumerang' gündüz aydınlatmalı ve LED matris farlarıyla ön yüzde dikkat çekiyor. Yeni Qashqai'nin atletik duruşu, aracın uzunluğu boyunca uzanan güçlü omuz çizgisi ile güçlendirilirken, model tarihinde ilk kez 20 inç alaşımlı jantlar ile geliyor. Arka bölümde artık trend haline gelen bagajın ortasına konumlandırılan model logosu burada da yerini almış. Ayrıca stop grubu da elden geçirilmiş.
Yeni Nissan Qashqai aks mesafesi konusunda 20 mm uzadı. 32 mm daha uzun 35 mm daha geniş. Müşteriler, aralarından seçim yapabilecekleri toplam 16 varyasyon için 11 renk ve beş iki tonlu kombinasyon seçeneği bulunuyor.
Yeni Nissan Qashqai'nin “ birinci sınıf his, ayırt edici tasarım ve kullanılabilirliği artırma ” için yeni bir segment standardı belirlemeyi hedeflediği en büyük yükseltmelerden biri ise kokpit kısmı oluyor. Gösterge paneli artık 12,3 inç çapında. Orta konsoldaki multimedya ekranı da değiştirilmiş. Yeni bilgi-eğlence sistemi, NissanConnect hizmetleri, Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay özellikliği de taşıyor. Ekran 9 inç büyüklüğünde.
2021 Nissan Qashqai kalbinde yarı hibrit 1.3 litrelik DiG-T turbo şarjlı dört silindirli motor yer alıyor. Bu motor 140 HP ve 158 Hp güçlerinde sunuluyor. Altı ileri manuel şanzıman veya CVT şanzımanla model kombine edilmiş. Yeni e-Power hibrid motor sadece elektrik jeneratörü olarak ICE motoru kullanır. Bu motor direkt lastiklere tahrik vermiyor. 1.5 litre makine 190 Bg güç ve 330 Nm tork değeri sunuyor. Elektrik motoru sadece tekerleklere güç sağladığından, sonuç, EV benzeri sürüş özelliklerine sahip bir geçittir. Nissan'ın e-Power sistemi, gerektiğinde içten yanmalı motoru çalıştırır ve "üstün yakıt verimliliği ve daha düşük CO2 emisyonları" için her zaman en uygun aralıkta çalıştırır. Model artık dizel motor ile gelemeyecek.