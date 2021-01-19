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Yeni 2021 Peugeot 208 fiyatları ortaya çıktı

19.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Yeni 2021 Peugeot 208 fiyatları ortaya çıktı

Yeni 2021 Peugeot 208 fiyatları ortaya çıktı. 20 Ocak tarihinde lansmanı yapılacak olan Peugeot 208'in Türkiye fiyatları basına sızdı. Yeni Peugeot 208 kaç paradan satılacak? İşte tüm detaylar.

Türkiye pazarına gelmesi uzun süren yeni Peugeot 208, tasarımıyla dikkat çekiyor. Peugeot'un yıllardır başarılı satışlar ortaya koyan modeli 208, fiyat konusunda çok tartışılan bir araç olmuştu. Yeni Peugeot 208 modelinin Türkiye fiyatları tartışılırken, modelin fiyatları basına sızdı. Yeni Peugeot 208 kaç paradan satılacak? Yeni Peugeot 208 Türkiye'de kaç para olacak? Peugeot 208 hangi donanımlar ile gelecek?

YENİ 2021 PEUGEOT 208 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

1.2 Litre Purtech 75 Hp MT5 Active 169.000 TL
1.2 Litre Purtech 75 Hp MT5 Active Comfort Pack 171.500 TL
1.2 Litre Purtech 100 Hp EAT8 Active Comfort Pack 214.000 TL
1.2 Litre Purtech 130 Hp EAT8 Allure 228.000 TL
1.2 Litre Purtech 130 Hp EAT8 GT-Line 279.000 TL

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