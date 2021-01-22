Yeni 2021 Peugeot 208 Türkiye'de tanıtıldı! Yeni 2021 Peugeot 208 Türkiye'de kaç paradan satılacak?

Yeni 2021 Peugeot 208 söz konusu yenilikçi vizyonun yeni bir bileşenini oluşturuyor. Genç ve dinamik bir görünüm sergileyen yeni Peugeot 208 bir yandan markanın değerlerini yansıtırken diğer yandan yüksek beklentileri karşılayan bir tasarım ve yenilikçi bir çizgi ile markayı geleceğe taşıyor. Genç, dinamik, sportif, çekici ve heyecan uyandıran bir görünüm sergileyen yeni Peugeot 208; tasarım dinamikleri, teknolojileri ve yüksek kalite seviyesiyle markanın sınıf atlama stratejisini de destekliyor. Sahip olduğu özelliklerle B Hatchback segmentinin beklentilerinin çok ötesinde olan yeni PEUGEOT 208, tasarımı ve teknolojik yenilikleriyle sınıfının standartlarını yeniden belirliyor. PEUGEOT CEO’su Jean-Philippe Imparato yapmış olduğu değerlendirmede: “Köklü bir geçmişe sahip olan markamızın hikâyesi planladığımız şekilde devam ediyor. Yeni PEUGEOT 208, farklı donanım ve motor seçenekleriyle tamamen yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor” dedi. VERİMLİ PLATFORM VE KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ Yeni Peugeot 208, son derece modüler ve verimli bir platform olan CMP üzerinde yükseliyor. CMP (Common Modular Platform) Groupe PSA’nın en güncel platform nesli. Grubun B ve C segmenti araçlarında kullanılan bu platform EMP2’yi (Efficient Modular Platform) tamamlıyor. Adından anlaşılacağı gibi CMP platformu gerek boyut, gerekse motor seçenekleri bakımından uyarlanabiliyor. Farklı güç ve aktarma sistemleri ile kombine edilebilen platform; müşteriye benzinli veya dizel güç ve aktarma organlarından birini seçmeye imkân tanıyor.

Geliştirme aşamasındaki en önemli kriterleden biri verimlilikti. Bu yeni platform; ağırlık azaltımı ve optimize edilmiş hava akışı ile gelişmiş aerodinamik yapı, alçaltılmış süspansiyon sürtünmesi ile daha düşük yuvarlanma direnci, iyileştirilen yanma verimliliği, hacim küçültme, azaltılmış mekanik sürtünme, uzun oranlı şanzıman ve start&stop gibi çözümlerle optimize edilmiş güç ve aktarma organları ile yeni Peugeot 208’in tüketim ve emisyon değerlerini azaltmaya yardımcı oluyor. Sadece tüketim ve emisyon değerlerini azaltmakla kalmayan CMP platformu, aynı zamanda; daha yüksek akustik ve termal konfor, daha düşük titreşim seviyesi, normalde daha üst sınıflarda kullanılan ve B Hatchback segmentinde benzersiz olan yarı otonom sürüş de dahil sürüş destek sistemleriyle gelişmiş konfor ve güvenlik seviyesi sağlıyor. Yeni 2021 Peugeot 208 fiyatları ortaya çıktı GENİŞ MOTOR YELPAZESİ Yeni PEUGEOT 208, modern teknolojinin nimetlerinden yararlanan ve en güncel emisyon normlarını karşılayan Euro 6.d standardına uygun benzinli ve dizel motor seçenekleriyle yollara çıkıyor. BlueHDi 130hp, PureTech 100 ve 130hp ile sunulan sekiz vitesli EAT8 tam otomatik şanzıman bu sınıfta eşsiz bir donanım olarak dikkat çekiyor. Benzinli motor cephesinde üç farklı güç alternatifiyle 3 silindirli 1,2 litre hacimli Puretech motor devreye giriyor: PureTech 75 S&S MT5, PureTech 100 S&S EAT8, PureTech 130 S&S EAT8. Dizel cephesinde ise 4 silindirli 1,5 litre hacimli BlueHDi 130 S&S EAT8 Tam otomatik şanzıman ile devreye giriyor.

BENZERSİZ TASARIM Markaya özgü karakteristik tasarım detaylarını kullanan yeni Peugeot 208’in dış tasarımı heyecan uyandıran, modern, yenilikçi, dinamik ve duyguları harekete geçiren bir görünüm sergiliyor. Yeni Peugeot 208 bünyesinde barındırmış olduğu ayrıntılarla aynı zamanda markanın sınıf atlama stratejisini de destekliyor. Bir önceki PEUGEOT 208 ile kıyaslandığında; daha uzun, daha geniş, daha alçak ve daha uzun aks mesafesine sahip olan yeni nesil; yalın ve dinamik yüzeyleriyle sportif ve özgün bir duruş sergiliyor. Gövde boyunca uzanan hatlar gövdedeki dinamizm hissini artırırken yumuşak ve sert görünüm arasında benzersiz bir denge ortaya koyuyor. Yandan bakıldığında ön camın yeni konumu dikkat çekiyor. Geriye doğru çekilen ön camın konumu daha uzun ve yatay bir motor kaputunu beraberinde getiriyor. Sportif görünümün altını çizmek için köşeyi tamamen kaplayan aslan pençeli arka stop lambası arka çamurluk ağızı ile aynı hizada bulunuyor. GT Line ve GT versiyonlarında parlak siyah çamurluk çerçeveleri devreye giriyor. Bu tasarım uygulaması aracın daha geniş ve kaslı görünmesini sağlıyor. Söz konusu premium versiyonlarda 17 inç jantlar için aerodinamik etkiyi artıran ve tüketimi düşüren eklentiler sunuluyor. Tüm Peugeot modelleri gibi yeni 208 de önden bakıldığında özgün ve karakteristik bir görünüm sergiliyor. Heybetli ve iyice aşağıya doğru uzanan büyük radyatör ızgarası kadar üç parçalı aslan pençesine sahip full LED ön farlar da (versiyona bağlı olarak) marka imzası olarak dikkat çekiyor. Tek parça olarak tasarlanan ön tampon, ortasında ‘Aslan’ logosu ve tek parça devasa büyüklükte radyatör ızgarasıyla dikkat çekiyor.

Tıpkı Peugeot SUV 2008/ SUV 3008/SUV 5008/508 modellerinde olduğu gibi yeni Peugeot 208'in de arka kısmında 3 parçalı aslan pençesine sahip dinamik tasarımlı stop lambalarının arasını bagaj kapağını boydan boya kaplayan parlak siyah bir bagaj bandı dolduruyor. Donanım versiyonuna bağlı olarak arka tamponun altında parlak siyah bir tampon eklentisi ve yine motor seçeneğine bağlı olarak krom çift egzoz çıkışı sunuluyor. Standart gövde renkleri ve parlak siyah tavan rengi dışında yeni Peugeot 208’in dinamik karakterini ön plana çıkartan; Metalik Faro sarı, üç katmanlı özel renk Vertigo mavisi, renge derinlik vermek üzere ilave bir üst kaplama uygulanan Elixir kırmızısı olmak üzere yeni renkler devreye giriyor. ERGONOMİK VE TEKNOLOJİK SEÇENEKLER Peugeot Fractal konsept otomobilinden esinlenilen yeni Peugeot 208, PEUGEOT DNA'sının bir parçası olan ve bugüne kadar 5 milyondan fazla sürücü tarafından tercih edilen yeni nesil PEUGEOT 3D i-Cockpit® ile yollara çıkıyor. Yeni Peugeot 208'de kullanıma sunulan Peugeot 3D i-Cockpit® ürün gamındaki diğer modellerde olduğu gibi ergonomi ve güvenliği en üst noktaya taşıyor.

Göz: tüm bilgiler büyük bir özenle sürücünün görüş alanına getiriliyor. Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan PEUGEOT 3D i-Cockpit® 3-Boyutlu gösterge paneli ile bilgileri iki farklı okuma düzeyinde gösteriyor. Dijital göstergenin üstteki yüzeyinde bilgiler hologram şeklinde gösteriliyor. Gösterilen veri dinamik olup, sürücünün görüş alanında önem veya aciliyet seviyesine bağlı olarak daha yakın veya daha uzakta gösteriliyor. Bu uygulama sürücünün reaksiyon süresini yarım saniye kadar kısaltıyor. Orta konsoldaki piyano tuşları düğmelerinin üzerinde donanım seviyesine bağlı olarak büyüklüğü 7 veya 10 inç olarak değişen dokunmatik bir ekran devreye giriyor. Eller: kabin içindeki tüm düğmeler ve kumandalar sürücünün kolayca ve gözünü yoldan ayırmadan erişebileceği bir konuma yerleştirilmiş. Active donanım seviyesinden itibaren orta konsol dolu olup karbon temalı yüzey, parlak siyah ve krom eklentiler gibi kaliteli malzemelerle süsleniyor. Kompakt boyutlu direksiyon simidi üst sınıf bir spor otomobili algısı yaratırken EAT8 vites kolu sezgisel ve ergonomik bir kullanım sunuyor. Yine markanın diğer modellerinde olduğu gibi direksiyon üzerindeki kulakçıklar viteslere manuel olarak müdahale etme imkânı tanıyor.

Gövde: sürücü ve beraberindeki yolcuları sarmalayan bir kabin mimarisi sunuluyor. Koltuklar sadece konforlu bir oturum sunmakla kalmıyor ideal oturma pozisyonunu ayarlama kolaylığıyla da önemli bir kullanım konforunu beraberinde getiriyor. Yeni PEUGEOT 208’in kabininin farklı noktalarına serpiştirilen saklama alanları ve gözleri kullanım ergonomisini destekliyor. Kapı cepleri ve torpido gözü dışında donanım versiyonuna bağlı olarak ön koltukların arasındaki kol dayamanın altında büyük bir saklama alanı, vites kolunun önünde açık bir göz ve orta konsolda akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliğine sahip bir saklama alanı olmak üzere farklı çözümler kullanıma sunuluyor. YENİ PEUGEOT 208 HANGİ DONANIM SEÇENEKLERİYLE GELECEK? Yeni Peugeot 208; Active, Prime, Allure, Allure Selection, GT Line / GT olmak üzere beş farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Ürün gamının tepe noktasını oluşturan GT Line / GT versiyonları kendine özgü tasarım unsurları ile dikkat çekiyor. Üç parçalı aslan pençesi imzasıyla full LED ön farlar, parlak siyah çamurluk çerçeveleri ve yan aynaları, 17 inç alaşımlı jantları ile dış görünümü tamamlarken iç mekânda ise Adamit dikişli siyah tavan döşemesi, 8 farklı ambiyans aydınlatma seçeneği, spor yarı deri yarı kumaş koltuklar ve alüminyum pedallar devreye giriyor.