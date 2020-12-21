Yeni 2021 Peugeot 308 böylemi olacak?

Kamuflajlı olarak kameralara yakalanan yeni Peugeot 3008, tasarım konusunda bir çok yeniliği bünyesinde barındırıyordu. Ancak yoğun kamuflaj altında bu detayları tahmin etmek zor. Ancak model bir firma tarafından tamamen hayal edilecek tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermiş.

YENİ 2021 PEUGEOT 308 BÖYLEMİ OLACAK?

Kolesa tarafından tasarlanan otomobil, cesur ön ve arka bölüme sahip yeni 308'i göstermektedir. Ancak farların farklı olacağını ve kaputun daha büyük olacağını biliyoruz. Aslında, ızgaranın şekli buradaki tek doğru detay olabilir. Daha az belirgin çizgiler ve arkaya doğru daha kavisli bir tavan çizgisi içerecek olan profil dikkatlerden kaçmıyor.

YENİ PEUGEOT 308 NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK?

Muhtemelen yeni Peugeot 308, 2021'in ilk yarısında prömiyer yapması bekleniyor. Yeni nesil 308, EMP2 platformunun güncellenmiş bir versiyonunda konumlanacak. Yarı hibrit ve plug-in hibrit motorlarla birlikte model satışa sunulacak. Yelpazenin zirve varyantı olan bölümde ise 308 PSE modelini görebileceğiz. Burada 1.6 litrelik bir motor ve iki elektrik ünite birlikte çalışacak. Bu kombinasyon 300 bg güce ulaşacak.



