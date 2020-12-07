Yeni 2022 BMW X7 kameralara yakalandı

Yeni 2022 BMW X7’de makyaj kervanına katıldı. Belki de BMW’nin son dönemde en çok eleştiri alan büyük ızgara yapısı, bu modelde de etkisini gösteriyor.

YENİ 2022 BMW X7’NİN TASARIMINDA NELER DEĞİŞTİ?

Yeni 2022 BMW X7 makyajlandı. Modelde önemli değişimler göze çarpıyor ilk olarak markanın yeni modellerinde kullanılmaya başlanmış olan yeni büyük ızgara grubu dikkatlerden kaçmıyor. Akabinde far grubu standart versiyonlara göre biraz daha aşağı alınmış. Yeni BMW X7’de yeniden tasarlanmış tamponlarda dikkat çekiyor. Tampon grubunun hava girişleri daha da büyütülmüş. Ayrıca sis farlarının da daha farklı tasarlandığı gözlemleniyor.

YENİ 2022 BMW X7’NİN ARKA TASARIMI NASIL?

Yeni X7’de arka tasarım öne göre daha mütevazi değişimler yaşamış. Arka stop grubu revize olan modelde, krom şeritler bolca kullanılmış. Yeni BMW X7’de önceki nesillerden hatırladığımız çift parçalı bagaj açılım kombinasyonu tasarımını sürdürüyor. Ancak bu bir prototip olduğu için bu tarz bir bagaj kapağının net bir şekilde yeni modelde olup olmayacağı bilinmiyor.

YENİ BMW X7’NİN KOKPİTİNDE NELER DEĞİŞECEK?

BMW, X7’nin kokpitini sır gibi saklıyor. Tahmin etmek çok güç değil. İlk olarak multimedya sisteminde bir yazılım güncellemesi gelebilir. Ek olarak döşeme seçenekleri konusunda model değişim geçirebilir.