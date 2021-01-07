Yeni 2022 Skoda Kushaq’ın teaser görüntüleri ortaya çıktı

2020 Vision In Concept mantığı ile tasarlanan modelin adı "kral" veya "imparator" anlamına gelen "kushak" kelimesinden türemiştir. Kushaq kesinlikle Hindistan pazarını hedefliyor ve hem geçen yıl sunulan modele hem de Kamiq’e benzer bir profile sahip olacak. Volkswagen Grubu'nun Hindistan pazarına uyarlanan MQB-A0-IN platformunu temel alan Kushaq, yaz aylarında yerel olarak satışa çıkmadan önce bu yıl Mart ayında prömiyerini yapacak. Aynı mimari, muhtemelen 2021'de çıkacak olan yeni bir sedan için de kullanılacak. Ayrıca Volkswagen’in iki modelinde de bu alt yapının kullanılması bekleniyor.

Marka yetkilileri motor seçeneklerini açıklamadı. Ancak modelin gücünün 1.5 litrelik turbo benzinli makineden alacağı çok açık. 150 HP güce sahip olacak modelin torku ise 250 Nm olacak. Modelin 7 ileri DSG ile gelmesi bekleniyor.



