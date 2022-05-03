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Yeni AB Yaptırımları Rus Petrolü ve Bankalarını Hedef Alıyor

03.05.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'yı yeni yaptırımlarla hedef almaya hazırlanıyor. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın petrol sektörünün, bankalarının ve dezenformasyon çabalarının sorumlularının yaptırımlara maruz kalacağını söyledi

Yeni AB Yaptırımları Rus Petrolü ve Bankalarını Hedef Alıyor

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'yı yeni yaptırımlarla hedef almaya hazırlanıyor. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın petrol sektörünün, bankalarının ve dezenformasyon çabalarının sorumlularının yaptırımlara maruz kalacağını söyledi.

Borrell, Twitter mesajında, "Daha fazla Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarmayı, dezenformasyon faaliyetlerinde rol oynayanları belirlemeyi ve petrol ithalatını önlemeyi amaçlayan altıncı yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Avrupalı diplomatlar, Avrupa Birliği'nin son yaptırım paketinin, Rusya'nın en büyük kredi sağlayıcı bankası Sberbank'ı hedef alacağını, böylelikle Sberbank'ın da SWIFT sisteminden daha önce çıkarılan bankalar arasına katılacağını söyledi.

Borrell, Avrupa Komisyonu'nun Rusya'ya karşı almayı planladığı yaptırım önlemlerinin , AB'nin 27 üyesine onay için sunulacağını kaydetti.

Yetkililer, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni yaptırım önerilerini Çarşamba günü açıklayacağını, bu pakette yıl sonuna kadar Rus petrol ithalatının yasaklanmasının da yer alacağını söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise Salı günü yaptığı açıklamada, AB ve Amerika'nın uygulayacağı yaptırımlara karşılık olarak ihracatı ve anlaşmaları iptal edebileceğinin sinyalini verdi.

Rus petrolüne uygulanacak ambargo, Moskova'nın en büyük gelir akışlarından birini kesebilir. Ancak petrol ihracatının yüzde 26'sı Rusya'ya bağımlı olan Avrupa'da, Rus petrolüne uygulanması planlanan yaptırımlara ilişkin anlaşma, AB ülkelerini böldü.

Macaristan ve Almanya, petrol ambargosu konusunda çekinceleri olan ülkeler. Bu iki ülke, yükselen enerji fiyatlarının, zaten yüksek enflasyonla mücadele eden AB ekonomilerine daha çok zarar vermesinden kaygılı.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, petrol ithalatı yasağına yönelik direncin, Rus petrolüne bağımlı Slovakya ve Macaristan'a muafiyet tanınmasını öneren ve haftasonunda varılan anlaşma üzerine kırıldığını söyledi.

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi verilerine göre AB ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat tarihinden bu yana Rusya'ya petrol ve doğalgaz için 47 milyar 430 milyon dolar ödeme yaptık.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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