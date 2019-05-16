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Yeni ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Jeffrey Rosen

16.05.2019 23:43 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, Adalet Bakanı Yardımcılığı görevine Jeffrey Rosen’ın getirilmesini onayladı. Jeffrey Rosen’ı Başkan Donald Trump’a Adalet Bakanı William Barr önermişti

Yeni ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Jeffrey Rosen

ABD Senatosu, Adalet Bakanı Yardımcılığı görevine Jeffrey Rosen’ın getirilmesini onayladı. Jeffrey Rosen’ı Başkan Donald Trump’a Adalet Bakanı William Barr önermişti.

Daha Önce Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Rosen, Cumhuriyetçilerin kontrolundaki Senato’da 45’e karşı 52 oyla kabul edildi. Rosen, geçen Nisan sonunda istifa eden Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein’ın yerine geçti.

Normalde geri planda kalan bakan yardımcılığı görevi Rosenstein’ın görev döneminde öne çıkmıştı. Zira Rosenstein 2017’nin Mayıs ayında, Trump kampanyasının ABD seçimlerine müdahale eden Rusya’yla işbirliği yapıp yapmadığını inceleyen özel yetkili savcı Robert Mueller’i atayan kişiydi. Rosenstein’ın gidişi William Barr’ın adalet bakanlığına atanmasının ardından da kesinleşmişti.

Demokratlar ise Rosen’ın hiçbir savcılık deneyiminin olmaması nedeniyle, bu göreve getirilmesine karşı çıkıyordu.

Senato’daki Demokrat liderlerden, Adalet Komisyonu üyesi Dick Durbin da bir açıklama yayımlayarak, “Bu kritik dönemde Adalet Bakanlığı’nı bilen adli soruşturma ve kovuşturmada deneyimli ve bakanlığın kanunları uygulama rolünün bağımsızca uygulanmasına inanan bir bakan yardımcısına ihtiyacımız var” dedi.

Demokratlar ayrıca Rosen’ın fazla partici olacağından da endişe duyuyor. Bu endişenin temeli de Mueller raporu konusunda Adalet Bakanı William Barr’ın tutumundan kaynaklanıyor.

Demokratlar Barr’ı, Mueller raporunun bulguları konusunda halkı yanlış yönlendirmek ve kamunun avukatı değil de Trump’ın özel avukatı gibi davranmakla suçluyor.

Jeffrey Rosen, Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush yönetiminde Beyaz Saray’ın bütçesinden sorumlu isimdi. Bush Rosen’ı o dönemde federal yargıçlığa aday göstermiş ancak Demokratların kontrolündeki Senato’dan onay alamamıştı.

Jeffrey Rosen, Adalet Bakan Yardımcısı sıfatıyla, savcılıklar, federal hapishaneler ve FBI bürolarında görevli 100 binden fazla çalışanı olan bakanlığın günlük operasyonlarının tepesindeki isim olacak.

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