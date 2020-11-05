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Yeni açılacak diş kliniğini soyan şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 17:21 | Son Güncelleme

Antalya’da yeni açılacak olan diş kliniğinin kapısını kırarak içeri giren ve hırsızlık yapan şüphelilerin izini süren polis, 2 hırsızlık şüphelisini yakaladı.

Antalya’da yeni açılacak olan diş kliniğinin kapısını kırarak içeri giren ve hırsızlık yapan şüphelilerin izini süren polis, 2 hırsızlık şüphelisini yakaladı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada toplam değeri 14 bin 750 TL olan malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin diş kliniğine geldikleri aracın R.S. tarafından kiralandığı ve aracın Kızılarık Mahallesi’nde sokak üzerinde park halinde bulunduğunu tespit eden polis aracın bulunduğu adrese gittiğinde aracın yanına gelen A.Ö. aracın kendisinde olduğunu ve arkadaşı R.S.’nin kiraladığını söyledi. A.Ö., 4 Kasım günü arkadaşı olan İ.A. ile birlikte açık adresini bilmediği D.A. isimli arkadaşının ikametinde kaldıklarını, sabaha karşı uyandığında arkadaşı İ.A.’nın evde olmadığını anlattı. Araca ait anahtarında cebinde olmadığını fark ettiğini, aynı gün öğlen saatlerinde İ.A.’nın araç ile birlikte gelerek aracı kendisine teslim ettiğini söyleyen A.Ö.’nün verdiği bilglerden yola çıkan polis İ.A. isimli şüpheliyi bir gün sonra D.A.’ya ait evde yakaladı.
D.A.’nın ikametinde yapılan aramada, iş yerinden çalınan ve toplam değeri 14 bin 750 TL olan 2 adet matkap, 1 adet elektrikli testere, 30 metre HDMI kablosu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet yazıcı, 4 adet bilgisayar kasası, 4 adet monitör, 1 adet HDMI Svıtch, 1 adet trafo, 2 adet konvertör, 2 adet plak çalar, 1 adet internet kablo pensesi, 5 adet çeşitli markalarda bilgisayar klavyesi ile müştekiye ait olmayan ancak çalıntı olduğu değerlendirilen matkap, pense, pil, kablo vs. gibi 110 adet hırdavat malzemesi ele geçirildi.
Şüpheli İ.A. alınan ifadesinde hırsızlık olayını A.Ö. ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. İ.A. ile A.Ö. haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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