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Yeni açılan Kuzey Ege Otoyolu havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

İzmir’de yapımı süren Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri dün gece itibariyle trafiğe açıldı.

İzmir’de yapımı süren Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri dün gece itibariyle trafiğe açıldı. Kuzey Ege Otoyolu adı verilen projenin tamamlanmasıyla İzmir Çevre Yolu Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek.
2017 yılında ihalesi yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ve bağlantı yollarının bir kısmı, dün gece saat 00.01 itibariyle hizmete girdi. İzmir’de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak Kuzey Ege Otoyolu projesinin bölgedeki Petkim, Tüpraş, demir çelik fabrikaları, limanlar ve organze sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergahı ile Foça’daki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacının karşılanması sağlanacak. Yaklaşık 96 kilometrelik otoyolun tamamı ise bu yıl sonu tamamlanacak.
Yol üzerinde 946 metre uzunluğundaki Buruncuk Tüneli inşa edildi. 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfezin bulunduğu otoyol, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Otoyol sayesinde, İzmir Çevre Yolu Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek. Güzergahın Koyundere kavşağı le Çandarlı çıkışı arasındaki bölümü ise 25 dakikada katedilebilecek. Otoyolun yapımı planlanan Kuzey Ege Limanı’nın da trafik yükünü önemli ölçüde karşılaması bekleniyor.
Trafik yoğunluğuna göre garanti araç sayısının 35 bin olduğu otoyolda, inşası devam eden kısımların da kısa zamanda trafiğe açılması bekleniyor.

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