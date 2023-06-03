Yeni Adalet Bakanı kim olacak? Bakanlar Kurulu listesinde Adalet Bakanı belli oldu mu? Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması

Yeni Adalet Bakanı kim olacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada yeni Bakanlar listesini bu akşam açıklayacağını söyledi. Kullanıcılar Bakanlar Kurulu listesinde yeni Adalet Bakanı'nın belli olup olmadığını sorguluyor. İşte konuya dair detaylar...

YENİ ADALET BAKANI KİM OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen yemin töreninin ardından, bu akşam yeni kabineyi açıklayacağını ifade etti. Bekir Bozdağ'ın ardından yeni Adalet Bakanı'nın kim olduğu henüz belli olmadı. Yeni Bakan'ın kim olduğunun saat 22.00'de açıklanması bekleniyor.

BAKANLAR KURULU LİSTESİNDE ADALET BAKANI BELLİ OLDU MU?

Yeni Bakanlar Kurulu listesi henüz belli olmadı. Erdoğan'ın saat 22.00 gibi yapması beklenen yeni kabine açıklaması sonrasında tüm bakanlıklar netleşmiş olacak.

Bu akşam yeni kabinenin açıklanmasının ardından pazar günü de vekil seçilen eski bakanlar ile yeni atanan bakanların Genel Kurul'da ant içmesi bekleniyor.



