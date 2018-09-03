Yeni adli yıl açılış resepsiyonu

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla resepsiyon verdi.
TBMM Havuzlu Bahçe'de verilen resepsiyonda, Yargıtay Başkanı Cirit, Başkanvekilleri Mehmet Kürtül, Abdulhalik Yıldız ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve eşleri, konukları kapıda karşıladı.
Resepsiyona TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç ve yüksek yargı üyeleri katıldı.
TBMM Başkanı Yıldırım ve diğer protokol üyeleri bir süre sohbet etti, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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