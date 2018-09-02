Yeni adli yıl yarın başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi, 2018-2019 adli yılı yarın başlıyor.
Yargı mensuplarının toplu izin kullandığı adli tatil boyunca tutuklu dosyaları ile acil nitelik taşıyan davaları görüşmek üzere adliyelerde nöbetçi mahkemeler görev yaptı.
Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da da nöbetçi heyetler görev yaptı.
Adli tatilin sona ermesinin ardından 2018-2019 adli yılı yarın törenle başlayacak.
Yargıtay Başkanlığınca yeni adli yıl dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2018-2019 adli yıl açılış töreni düzenlenecek.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, ardından adli yıl açılış töreni ve Yargıtay Onur Günü dolayısıyla TBMM Havuzlu Bahçe'de kokteyl verecek.
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