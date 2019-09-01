"Yeni adli yılın yol haritası, Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak"

Adalet Bakanı Adulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşıdığını bildirdi.

Bakan Gül, yarın başlayacak 2019-2020 adli yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, adalet teşkilatı için yeni bir çalışma döneminin başlayacağını, hak ve adalet mefkuresine inanmış bütün hakimler, savcılar, avukatlar ve adalet personelinin bu başlangıcın heyecanını taşıdığını belirtti.

Türk yargısının, hiçbir hukuk devletinde eşi benzeri görülmemiş çok ciddi sınamalardan geçtiğini, yine de hukuk dışı saldırılara boyun eğmeden, başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere, bütün ihanet şebekelerine karşı hukuk ve adalet zemininde mücadeleden asla vazgeçmediğini vurgulayan Gül, Türk yargısının, teröre karşı mücadeleyi aynı zamanda bir hak ve özgürlük mücadelesi bildiğini, toplumun yararlarını korumayı, bireyin haklarını korumaktan ayrı görmediğini ifade etti.

Adalet Bakanı Gül, mesajını şöyle sürdürdü:

"Yeni adli yıl, adalet teşkilatımız için reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır. Bu noktada, 30 Mayıs 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır. Özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan Strateji Belgesi'yle demokrasimizi güçlendirmeye, özgürlükleri geliştirme ve genişletmeye yönelik irademizi açıkça ortaya koymuş bulunuyoruz. 'Güven veren ve erişilebilir adalet' prensibiyle hazırladığımız bu belgede yer alan temel amaçlar doğrultusunda, milletimize taahhüt ettiğimiz hedef ve faaliyetleri, ilgili tüm kurumların aktif katılımıyla demokratik ve çoğulcu bir zeminde birer birer hayata geçireceğiz.