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"Yeni adli yılın yol haritası, Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır" - "Yeni adli yıl, adalet teşkilatımız için reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır" - "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan temel amaçlar doğrultusunda, milletimize taahhüt ettiğimiz hedef ve faaliyetleri, ilgili tüm kurumların aktif katılımıyla demokratik ve çoğulcu bir zeminde birer birer hayata geçireceğiz" - "Bu reform belgesinin kararlılıkla uygulanması, güncel sorunların çözümüne katkı sunacağı gibi, yargısal işleyişimizin ve hukuk sistemimizin istikbaldeki yerini ve standartlarını da güçlendirecektir"

Adalet Bakanı Adulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşıdığını bildirdi.

Bakan Gül, yarın başlayacak 2019-2020 adli yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, adalet teşkilatı için yeni bir çalışma döneminin başlayacağını, hak ve adalet mefkuresine inanmış bütün hakimler, savcılar, avukatlar ve adalet personelinin bu başlangıcın heyecanını taşıdığını belirtti.

Türk yargısının, hiçbir hukuk devletinde eşi benzeri görülmemiş çok ciddi sınamalardan geçtiğini, yine de hukuk dışı saldırılara boyun eğmeden, başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere, bütün ihanet şebekelerine karşı hukuk ve adalet zemininde mücadeleden asla vazgeçmediğini vurgulayan Gül, Türk yargısının, teröre karşı mücadeleyi aynı zamanda bir hak ve özgürlük mücadelesi bildiğini, toplumun yararlarını korumayı, bireyin haklarını korumaktan ayrı görmediğini ifade etti.

Adalet Bakanı Gül, mesajını şöyle sürdürdü:

"Yeni adli yıl, adalet teşkilatımız için reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır. Bu noktada, 30 Mayıs 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır. Özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan Strateji Belgesi'yle demokrasimizi güçlendirmeye, özgürlükleri geliştirme ve genişletmeye yönelik irademizi açıkça ortaya koymuş bulunuyoruz. 'Güven veren ve erişilebilir adalet' prensibiyle hazırladığımız bu belgede yer alan temel amaçlar doğrultusunda, milletimize taahhüt ettiğimiz hedef ve faaliyetleri, ilgili tüm kurumların aktif katılımıyla demokratik ve çoğulcu bir zeminde birer birer hayata geçireceğiz.

Bu reform belgesinin kararlılıkla uygulanması, güncel sorunların çözümüne katkı sunacağı gibi, yargısal işleyişimizin ve hukuk sistemimizin istikbaldeki yerini ve standartlarını da güçlendirecektir. Hangi reformu, hangi düzenlemeyi yaparsak yapalım, adalet hizmetlerinde çıtayı yükseltecek olan hiç şüphesiz uygulamalardır, mahkemelerden çıkan kararlardır."

- "Adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır"

Herkesin adil yargılanma hakkı bulunduğuna işaret eden Gül, mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlık temelinde, adaletle işlediğine dair vatandaşların inancını ayakta tutmak ve kuvvetlendirmenin adalet teşkilatının temel ödevi olduğunun altını çizdi.

Bakan Gül, "Adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır. Bu kapıdan herkes memnuniyetle ayrılmalıdır. Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Adalet teşkilatı olarak, toplumun her kesiminin, istisnasız bütün vatandaşların hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli daha iyiyi aramaktan bir an olsun yorgunluk ve yılgınlık hissetmediklerini, hissetmeyeceklerini belirten Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle lekelenmeme hakkının korunmasına, adil kararların makul sürede verilmesine hizmet eden 'yargıda hedef süre' uygulamasının yerleşmesine, arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarının geliştirilmesine, bilirkişilik müessesesinin etkinleştirilmesine ve elektronik tebligat gibi yenilikçi uygulamalarımızın benimsenmesine yönelik irademizi sahiplenen bütün uygulamacılarımıza teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğüne ödünsüz bir bağlılıkla ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtacak, bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkacak yargı mensuplarımızın ve bütün yargı teşkilatımızın yeni adli yılını kutluyorum. 2019-2020 Adli Yılı, ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olsun."

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