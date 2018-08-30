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Yeni Akit: Batı'da 'genç evliler'e teşvik, bizde hapis!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

Yeni Akit gazetesi bugünkü (30 Ağustos 2018) manşetinde 14 yaşındaki çocukların ebeveyin rızasıyla evlendirilmesini destekledi. Gazete, ABD'de aile kurumu oluşturmak ve nüfusu artırmak amacıyla evlenme yaşını 14'e düşürüldüğünü iddia ederek, çocuk yaşta yapılan evliliği 'genç evlilikler' diye kelimelendirdi.

Yeni Akit: Batı'da 'genç evliler'e teşvik, bizde hapis!

Yeni Akit'in Faruk Arslan imzasıyla yayımlanan manşetinde, "ABD, Genç evlilere her ay 450 dolar yardımda bulunurken, Türkiye'de ailelerinin rızası ile evlenen genç çiftler 8-16 yıl arası hapisle cezalandırılıyor" dendi. Öte yandan söz konusu haberde, "Türkiye'de helal birliktelik için yuva kuran gençler cezaevlerinde çile çekiyor" yorumu yapıldı.

Çocuk yaşta evliliğe karşı çıkan mevcut yasanın 3 bin 800 aileyi 'mağdur' ettiğini ifade eden Akit, "Aileler yetkililerden bu yaraya merhem olmalarını bekliyor" dedi.

'SEFİL BİR HAYATA MAHKUM EDİLİYOR'

Almanya, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Avustralya, Norveç gibi ülkelerde evlilik yaşının 14'e kadar düşürüldüğünün iddia edildiği haberde Türkiye'de ise 'eşlerinden' ayrı kalan 'kadınların' sefil bir hayata mahkum edildiği öne sürüldü.

ÇOCUK EVLİLİĞİNE KARŞI ÇIKANLAR: AİLE DÜŞMANI

Akit , manşetten verdiği haberinde ise ' çocuk evliliği'ne karşı çıkanları "aile düşmanı" olarak niteleyen ifadelere yer vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Yeni Akit genç evliler ABD faruk arslan

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