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Yeni Akit'e Meryem Uzerli soruşturması! 'Kaşar' sözüne savunma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Basın Konseyi, oyuncu Meryem Uzerli hakkında skandal ifadeler kullanan Akit gazetesine soruşturma başlattı. Gazete, oyuncu Meryem Uzerli hakkında skandal bir habere imza atmıştı.

Yeni Akit'e Meryem Uzerli soruşturması! 'Kaşar' sözüne savunma!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Meryem Uzerli'ye cinsiyetçi küfrün edildiği "Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı" başlıklı haberle ilgili Basın Konseyi'nin soruşturma başlattığını yazdı.

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"VELED-İ ZİNA İLE..."

Kadına yönelik cinsiyetçi, ayrımcı ve hakaret dolu ifadeler kullanılan haberi savunmaya devam eden Karahasanoğlu, "Ecdadımıza saldıran Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, evlilik dışı çocuk sahibi olarak Batılı laikçi yaşam tarzının ağına takılan Meryem Uzerli, tekrar Veledi-i Zina ile çocuk sahibi olacağını açıkladı." ifadelerinin yer aldığı haberi savunan Karahasanoğlu, "Onun, bu hem hukuk dışı, hem din dışı, hem de ahlak dışı yolla çocuk edinmesi değil, onun bu rezaletini utanmadan, sıkılmadan kamuoyuna açıklaması değil.. yeniakit.com.tr’nin, bu rezaleti haber yapması soruşturmaya konu oluyormuş.. Soruştursunlar.. Sorun yok.. Onları takan da yok.." dedi.

"BU İŞİN ESASI TAM BİR REZALET"

Karahasanoğlu, "İşin esası, tam bir rezalet.. Biz, toplum ahlakını bozacak, Anayasa’daki 'Toplumun temeli ailedir' kavramını ihlal eden bir rezaleti eleştiriyoruz. İçlerinde hukukçuların, eski TBMM başkanlarının, profesörlerin bulunduğu illegal konsey, “Bizim yapılanmamız hukuk dışı olsa da siz doğru olanı yapmışsınız” diyeceğine, bir gerçeği haber vermemize soruşturma açmışlar.. Kadın kendisi söylüyor, 'evlilik dışı ilişkiden çocuk edindim' diye..." yorumunu yaptı.

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