Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil'in cezası belli oldu

Sanık avukatı da "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekiline meşruhatlı bir çağrı kağıdı çıkarılmasını sırf bu nedenle dosyanın bir kez daha mahkemeye iade edilmesinin engellenmesini öncelikle talep ediyoruz. Ayrıca ceza alt sınırdan verilmemiş mahkeme takdir hakkını kullanmıştır. Aksi takdirde mağdurun yaralanmasının niteliği ile ilgili değerlendirme yapılması bakımından rapor alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, bozma kararını okudu ve bozma kararı gereğince Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatına tebligat yapıldığı, yapılan yoklamada avukatın duruşmada hazır bulunmadığını belirtti. Şikayetçilerin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

"DOSYADAKİ MEVCUT RAPORLAR DA DİKKATE ALINARAK BAŞKACA BİR İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ"

Mahkeme heyeti de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatına duruşma gününün tebliğ edildiğini, buna rağmen duruşmada hazır olmadığı gibi herhangi bir beyanda da bulunmadığını belirterek, usule ilişkin bu yönden başkaca işlem yapılmasına gerek bulunmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti usulü eksiklik nedeniyle bozularak iade edilen dosyada Bölge Adliye Mahkemesi'nce esasa girilip eksik ceza tayin edilmiş olduğu bildirilmiş ise de cezanın eksik olduğunun İstinaf Mahkemesi'nce takdir edilmesi halinde bu mahkemenin kendisi karar verilebileceğinden bu yönden mağdurun Ali Tıp Kurumu'ndan raporunun aldırılmasına yaralanma derecesinin araştırılmasına, yaralanma niteliğinin belirlenmesine yönelik dosyadaki mevcut raporlar da dikkate alınarak başkaca bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

"EŞİMİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR KASTIM OLAMAZ"

Söz verilen sanık Karanfil "Benim eşimi öldürmek gibi bir kastım olamaz. Yaralama dahi aklımdan geçmiyordu. Buna ilişkin savunmamı tekrar ediyorum" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemil Karanfil’i “Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Karanfil’e iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı 25 yıl hapis cezasına indirdi. “Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Cemil Karanfil’i 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, “iyi hal" indimi uyguladı ve cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü. Böylece Karanfil toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar oy birliğiyle alındı.