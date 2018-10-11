HABER

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz'ın işine son verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 07:34 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a tepki gösterdiği yazısı, sansürlenen Akit yazarı Mehtap Yılmaz’ın köşesi kapatıldı.

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz'ın işine son verildi

Yeni Akit Gazetesi'nden ayrıldığını Twitter hesabından duyuran Mehtap Yılmaz, yaptığı paylaşımda “Yeniakit Gazetesi, yazılarıma son vermiştir. Bilginize...Kısmet bu kadarmış...” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programında "Abdullah (Gül) Bey'e reva görülen terbiyesizlikleri affedemem. Gül'ün adaylığı konusu hataydı, önüne geçtim” açıklamasında bulundu, Gül'ün kendisine yönelik hakaretlere zamanında cevap vermesi gerektiğini de söyledi.

Bülent Arınç’ın sözlerine AK Parti içinden ilk tepki Mehmet Metiner’den geldi. Metiner Star gazetesinde kaleme aldığı yazısında “Otur oturduğun yerde, yeni bir fitneye sebebiyet verme. Reis’in hatırına sana katlanıyoruz. Yoksa defterini dürmesini biliriz. Bence Reis’in müsamahasını da, şansını da fazla zorlama”ifadelerini kullandı.

Ardından Akit yazarı Mehtap Yılmaz, "Şimdi sana karşı susmamız, Reis’in yani liderimizin gül hatırınadır! Reis’in arkasına saklanıp asabımızı bozma! Yoksa o putlaştırdığın sureti paramparça etmesini çok iyi biliriz!" ifadelerinin yer aldığı yazısının gazetesi tarafından sansürlendiğini duyurdu.


PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Şans Topu sonuçları 10 Ekim: Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597'şer lira kuruş ikramiye kazandı!Şans Topu sonuçları 10 Ekim: Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597'şer lira kuruş ikramiye kazandı!
Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehtap Yılmaz Yeni Akit Bülent Arınç

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser tedavisi görüyordu, üç yıl sonra sadece grip olduğunu öğrendi

Kanser tedavisi görüyordu, üç yıl sonra sadece grip olduğunu öğrendi

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

TSK, "Mavi Balina Tatbikatı"na ilişkin görüntüleri paylaştı

TSK, "Mavi Balina Tatbikatı"na ilişkin görüntüleri paylaştı

Şans Topu sonuçları 10 Ekim: Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597'şer lira kuruş ikramiye kazandı!

Şans Topu sonuçları 10 Ekim: Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597'şer lira kuruş ikramiye kazandı!

Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...

Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...

Kaşıkçı olayının seyrini değiştirecek gelişme: Bir görüntü değil ama bir ses...

Kaşıkçı olayının seyrini değiştirecek gelişme: Bir görüntü değil ama bir ses...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.