Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz'ın işine son verildi

Yeni Akit Gazetesi'nden ayrıldığını Twitter hesabından duyuran Mehtap Yılmaz, yaptığı paylaşımda “Yeniakit Gazetesi, yazılarıma son vermiştir. Bilginize...Kısmet bu kadarmış...” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programında "Abdullah (Gül) Bey'e reva görülen terbiyesizlikleri affedemem. Gül'ün adaylığı konusu hataydı, önüne geçtim” açıklamasında bulundu, Gül'ün kendisine yönelik hakaretlere zamanında cevap vermesi gerektiğini de söyledi.

Bülent Arınç’ın sözlerine AK Parti içinden ilk tepki Mehmet Metiner’den geldi. Metiner Star gazetesinde kaleme aldığı yazısında “Otur oturduğun yerde, yeni bir fitneye sebebiyet verme. Reis’in hatırına sana katlanıyoruz. Yoksa defterini dürmesini biliriz. Bence Reis’in müsamahasını da, şansını da fazla zorlama”ifadelerini kullandı.

Ardından Akit yazarı Mehtap Yılmaz, "Şimdi sana karşı susmamız, Reis’in yani liderimizin gül hatırınadır! Reis’in arkasına saklanıp asabımızı bozma! Yoksa o putlaştırdığın sureti paramparça etmesini çok iyi biliriz!" ifadelerinin yer aldığı yazısının gazetesi tarafından sansürlendiğini duyurdu.



