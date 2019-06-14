Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı

Saldırganların kullandığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, takip sonucu Serdar A. (32) ve Bayram G. (28) isimli iki şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Alan'a, 4 kişi bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırdı.

Murat Alan, tedavi gördüğü hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki oğlu, bir akrabası ve akrabasının iki küçük çocuğuyla cuma namazı kılmak için evinden çıktığını söyledi.

Alan, kapının önünde bekleyen şüpheli bir kişinin kendisini görüp telefonla konuşması üzerine, evin köşesinde bekleyen bir otomobilden 4 kişinin bıçak ve beyzbol sopasıyla indiğini dile getirdi.

Bu kişilerin bir anda kendisine saldırdığını anlatan Alan, "Elinde beyzbol sopası olan saldırgan, 'Senin de senin siyasi iradenin de hakkından geleceğiz.' diyerek, saldırmaya başladı. Bıçaklı kişi, saldırdı. 'Çocuğum var, çocuklar var yanımda, yapmayın bunu.' dedim. Çocuğumun yanında saldırdılar. Bıçaklı kişiyle boğuşurken, beyzbol sopalı olan kişi, başıma ağır şekilde vurmaya başladı. Sonra camideki vatandaşlar bağırmaya başlayınca 'Hadi kaçalım.' diyerek, araca binip uzaklaştılar." diye konuştu.

Murat Alan, saldırıların kendisini yıldırmayacağını ifade etti.

