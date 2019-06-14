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Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 18:01 | Son Güncelleme

Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan, evinin önünde saldırıya uğradı - Alan'ı darbettikten sonra kaçan 4 saldırgandan 2'si, polis ekiplerince yakalandı

İSTANBUL (AA) - Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan, Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Alan'a, 4 kişi bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırdı.

Sopayla başına darbe alan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Alan, çevredekilerin bağırması üzerine saldırganların kaçması sonucu kurtarıldı.

Alan, durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kafa travması teşhisi konulan Alan'ın, müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

- Saldırganlardan ikisi yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırganların kullandığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, takip sonucu Serdar A. (32) ve Bayram G. (28) isimli iki şüpheliyi yakaladı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen iki şüphelinin, işlemleri devam ediyor.

- "Çocuğumun yanında saldırdılar"

Murat Alan, tedavi gördüğü hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki oğlu, bir akrabası ve akrabasının iki küçük çocuğuyla cuma namazı kılmak için evinden çıktığını söyledi.

Alan, kapının önünde bekleyen şüpheli bir kişinin kendisini görüp telefonla konuşması üzerine, evin köşesinde bekleyen bir otomobilden 4 kişinin bıçak ve beyzbol sopasıyla indiğini dile getirdi.

Bu kişilerin bir anda kendisine saldırdığını anlatan Alan, "Elinde beyzbol sopası olan saldırgan, 'Senin de senin siyasi iradenin de hakkından geleceğiz.' diyerek, saldırmaya başladı. Bıçaklı kişi, saldırdı. 'Çocuğum var, çocuklar var yanımda, yapmayın bunu.' dedim. Çocuğumun yanında saldırdılar. Bıçaklı kişiyle boğuşurken, beyzbol sopalı olan kişi, başıma ağır şekilde vurmaya başladı. Sonra camideki vatandaşlar bağırmaya başlayınca 'Hadi kaçalım.' diyerek, araca binip uzaklaştılar." diye konuştu.

Murat Alan, saldırıların kendisini yıldırmayacağını ifade etti.

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Murat Alan saldırı Yeni Akit

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