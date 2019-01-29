HABER

Yeni AKM projesinde temel çalışmaları havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:37 | Son Güncelleme

TAKSİM'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel açma çalışmalarına başlandı.

Yeni AKM projesinde temel çalışmaları havadan fotoğraflandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- TAKSİM'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel açma çalışmalarına başlandı. Geçen hafta başladığı öğrenilen çalışmalar havadan fotoğraflandı.
Geçtiğimiz sene şubat ayında yıkımına başlanan AKM'de hafriyat çalışmalarının ardından, temel çalışmalarına başlandı. İş makineleri temel çukuru kazarken, şantiye arazisinde toprak kaymasının önüne geçmek için kazıklı temel beton dökümü de yapılıyor. AKM arazisinin son hali ve iş makinelerinin çalışması havadan fotoğraflandı.

YENİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ
Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ise 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.

(FOTOĞRAFLI)

Yeni AKM projesinde temel çalışmaları havadan fotoğraflandıYeni AKM projesinde temel çalışmaları havadan fotoğraflandıYeni AKM projesinde temel çalışmaları havadan fotoğraflandıYeni AKM projesinde temel çalışmaları havadan fotoğraflandı

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Akdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğuAkdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu
Dağlardan kızaklarla ot taşıyorlarDağlardan kızaklarla ot taşıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... İskender Evrenesoğlu'nun 5 internet sitesine erişim engeli!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Zabıta memuruna tokat atan başkan medyayı suçladı: Olay böyle kurgulandı!

Görüntü Türkiye'yi sarstı... Başkan bakın kendini nasıl savundu!

Gazetecilere göğüslerini gösteren Trans ve arkadaşları il dışına çıkarıldı!

Gazetecilere göğsünü gösteren trans il dışına çıkarıldı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Biliyoruz

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Biliyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.