Yeni AKM’de Atatürk İsminin Korunması Mutluluk Yarattı

2008 yılında kapatılan, 2018 yılında yıkılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yaklaşık 30 ay süren bir inşaatın ardından Cumhuriyet’in 98. Yılına yetiştirildi.

Şef Gürer Aykal yönetiminde ‘‘Sinan’’ operasının dünya prömiyerinin sergilendiği AKM’nin açılışına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı, Türkler'in binlerce yıllık devlet kurma silsilesinin son halkası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda emeği olan herkese başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere teşekkür etti.

Erdoğan: ‘‘Bu eser eski Türkiye, yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir’’

Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılarak yeniden inşaatının ideolojik nedenlerle engellendiğini söyleyen Erdoğan, Gezi Olayları’nda da binanın göstericiler tarafından kullanılmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Taksim’de 75 yıl önce temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi uzunca bir süre önce artık kullanılamaz hale geldi. Aslında biz İstanbul’un sembol yapısını inşa etmek için uzun yıllar önce harekete geçtik. Attığımız her adımda engellerle karşılaştık. AKM binasını yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz. Ama biz burayı yıktıktan sonra çok daha estetiğini yapacağımızı söylüyorduk. Kimi çevrelerce ideolojik saplantı kimi çevrelerce kaos çıkarma hevesiyle bize ve ülkeye zaman kaybettirildi. Gezi olaylarında binanın nasıl terör örgüt merkezine çevrildiğini unutmadık. Şimdi Türkiye’ye ve dünyaya abidevi bir eser ortaya çıkardık. Bu eser eski Türkiye, yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir’’ dedi.

Erdoğan, yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin Türkiye’nin kültür ve sanat nabzının attığı yer olarak asırlar boyunca ayakta kalacağını dile getirdi.

‘‘Gecikme oldu ama Atatürk isminin yaşatılması önemli, başka isim olsa üzülürdüm’’

İstanbullular da Atatürk Kültür Merkezi’nin geç de olsa yeniden perdelerini açmasından memnun.

Açılış günü VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Erdinç Ata, ‘‘AKM bizler için büyük bir anlam taşıyordu dolayısıyla uzun bir aradan sonra tekrar açılması şahsen benim için büyük bir mutluluk. Biraz gecikme oldu ama önemli olan Atatürk isminin yaşatılması benim için çok önemli. Eğer başka bir isim olsaydı biraz üzülürdüm. İçini daha görmedik inşallah önümüzdeki günlerde göreceğiz’’ derken bir başka İstanbullu Büşra Sirkeci Kaçka ise pandemi döneminde Atatürk Kültür Merkezi’nin faaliyete geçmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

‘‘İstanbul bir kültür şehri, AKM de tarihte bunun görsel bir abidesi’’

Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışına yalnız İstanbullular katılmadı, şehir dışından gelenler de vardı.

Ailesiyle birlikte Trabzon’dan geldiğini söyleyen Çağatay Parıltan, AKM’nin görsel bir abide olduğunu söyledi.

Parıltan, ‘‘Açılışın bu önemli günde olması bizim için bir mutluluk ve gurur kaynağı. İnşaat keşke biraz daha kısa sürseydi ama bu anlamlı günde bizler için açılması mutluluk verdi. Bundan sonra kültürel etkinliklerde burada bulunacağız. Bale opera kesinlikle gelir, bizler de bu güzel etkinliklere teşrif ederiz. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. İstanbul bir kültür şehri, AKM de tarihte bunun görsel bir abidesi diyebilirim’’ dedi.

Fuar için İstanbul’a geldiğini söyleyen Harun Bolat ise tarihe tanıklık etmek için AKM’nin açılış gününde Taksim’de olmak istediğini ifade etti.

Yeni AKM 2 milyar liraya mal oldu

Atatürk Kültür Merkezi’nin yeni binasının mimarı Murat Tabanlıoğlu.

Babası Hayati Tabanlıoğlu’nun tasarladığı binanın dış görünümüne sadık kalarak yeni binayı çizen Tabanlıoğlu, beş bloğa sahip 14 katlı ve bir yapı oluşturdu.

AKM’nin opera salonu 2040 kişilik bir kapasiteye sahipken tiyatro salonunda 802 seyirciye ev sahipliği yapabilecek.

AKM’de ayrıca festival filmlerinin gösterileceği bir sinema salonu, bir sanat kütüphanesi, galeri, sergi salonu, kitapçı ve kafe de bulunuyor.

AKM’nin inşaatının 2 milyar liraya mal olduğu belirtiliyor

