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Yeni aksesuarı ile bilgisayarlara tehdit oluşturmaya başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:37 | Son Güncelleme

Apple, iPad Pro modelleri ile bilgisayarları piyasadan silmek için elini taşın altına koymaya devam ediyor. iPadOS 14 ile özellikle Windows kullanımına darbe vurmaya başlayan iPad Pro, şimdi yeni özelliği ile fark yaratacak.

Yeni aksesuarı ile bilgisayarlara tehdit oluşturmaya başladı

iPadOS 14 güncellemesi ile Apple resmi olarak Bluetooth mouse desteğini sunmuştu. Çok daha rahat bir kullanım deneyimi sunan mouse desteğinin bir sonraki seviyesi belli oldu. Trackpad! Bildiğiniz gibi MacBook modellerinde piyasadaki hiç bir Windows PC’nin sahip olmadığı ve olamayacağı Trackpad yer alıyor.

Şahsen 10 yıldır MacBook kullananan biri olarak bu trackpad sayesinde elimin altında olan Magic Mouse 2’yi oldukça nadir kullanmışımdır. Şimdi Apple bu rahat bir deneyim sunan Trackpad’i iPad Pro’lara getirmeyi planlıyor. Bu sayede hem klavye hem mouse desteğine sahip olacak olan iPad Pro’lar bilgisayarlara daha rahat kafa tutabilecek.

İPAD PRO BİLGİSAYAR OLMAK İÇİN KOLLARI SIVADI

Smart Keyboard adını verdiği 1.000 TL’yi aşan fiyatı ile hadi oradan dedirten “klavye” aksesuarına Apple’ın Trackpad özelliğini de getireceği söyleniyor. Trackpad özelliği geldiğinde anlamsız bir şekilde 2.000 TL bandını aşacak olan bu aksesuarın, Eylül ayındaki iPhone etkinliğinde yeni iPad Pro’lar ile tanıtılması bekleniyor.

Oyuncu tarafında bile mekanik klavyelerin en babası bu fiyatlara kadar çıkmıyor. Apple ne sunuyor da bu fiyatları istiyor deseniz; hiç bir şey diyebilirim. Bunun 10’da birinde satılan Logitech Bluetooth klavyeler ile aynı görevi gören Smart Keyboard aksesuarı için overprice diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPad Pro iPadOS 14 Smart Keyboard

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