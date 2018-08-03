Yeni albümü için soyundu

Fotoğraf çekimlerinde sadece 2000 Dolar değerinde Prada çanta kullanan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettirdi.

4 / 12

Sosyal medyadaki her paylaşımı ile olay yaratmayı alışkanlık haline getiren Azalea, bu kez fit vücudunu turuncu bikinisi ile gözler önüne sermeyi tercih etti.