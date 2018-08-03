MAGAZİN

Yeni albümü için soyundu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 10:47 | Son Güncelleme

Beş yılın ardından "Survive the Summer" adlı albüm çıkaran Iggy Azalea, albümün tanıtımı için soyundu.

Tanıtım için çarpıcı pozlar veren Iggy Azalea, hayranlarını şaşkına uğrattı.

Iggy Azalea

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Survive the Summer adlı yeni albüm çıkaran Iggy Azalea, albümün tanıtımı için soyundu.

Survive the Summer adlı yeni albüm çıkaran Iggy Azalea, albümün tanıtımı için soyundu.
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Bu hareketi karşısında ünlü şarkıcının hayranları oldukça şaşırıdı.

Bu hareketi karşısında ünlü şarkıcının hayranları oldukça şaşırıdı.
Fotoğraf çekimlerinde sadece 2000 Dolar değerinde Prada çanta kullanan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettirdi.
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Yoğun tempoda çalışan şarkıcı Iggy Azalea albüm çalışmalarından arta kalan kısımlarda yazın tadını çıkarmayı ihmal etmiyor.
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Sosyal medyadaki her paylaşımı ile olay yaratmayı alışkanlık haline getiren Azalea, bu kez fit vücudunu turuncu bikinisi ile gözler önüne sermeyi tercih etti.
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Yakın çekim fotoğraflarını Instagram'da paylaşan ünlü şarkıcı bu karelerle binlerce beğeni aldı.
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Son üç single'ı Mo Bounce, Switch ve Savior'ın listelerde hezimete uğraması nedeniyle sıkıntı yaşayan Azalea, bu kez iyi bir çıkış yapmak istiyor.
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Anahtar Kelimeler:
iggy azalea Survive the Summer

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