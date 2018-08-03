Yeni albümü için soyundu

Tanıtım için çarpıcı pozlar veren Iggy Azalea, hayranlarını şaşkına uğrattı.
Iggy Azalea
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Survive the Summer adlı yeni albüm çıkaran Iggy Azalea, albümün tanıtımı için soyundu.
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Bu hareketi karşısında ünlü şarkıcının hayranları oldukça şaşırıdı.
Fotoğraf çekimlerinde sadece 2000 Dolar değerinde Prada çanta kullanan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettirdi.
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Yoğun tempoda çalışan şarkıcı Iggy Azalea albüm çalışmalarından arta kalan kısımlarda yazın tadını çıkarmayı ihmal etmiyor.
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Sosyal medyadaki her paylaşımı ile olay yaratmayı alışkanlık haline getiren Azalea, bu kez fit vücudunu turuncu bikinisi ile gözler önüne sermeyi tercih etti.
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Yakın çekim fotoğraflarını Instagram'da paylaşan ünlü şarkıcı bu karelerle binlerce beğeni aldı.
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Son üç single'ı Mo Bounce, Switch ve Savior'ın listelerde hezimete uğraması nedeniyle sıkıntı yaşayan Azalea, bu kez iyi bir çıkış yapmak istiyor.
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