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Yeni aldığı otomobili hacizli çıkınca çıldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

ADANA'da 2 gün önce satın aldığı otomobilinin hacizli olduğunu öğrenen Duran Turgut (36), kendisini aracın içine kilitledi.

Yeni aldığı otomobili hacizli çıkınca çıldırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 gün önce satın aldığı otomobilinin hacizli olduğunu öğrenen Duran Turgut (36), kendisini aracın içine kilitledi. Çevreden topladığı kuru otları otomobilin içine koyarak kendisini ateşe vereceğini söyleyen Turgut, 1 saat sonra etkisiz hale getirildi.
Olay, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. 2 gün önce 15 bin liraya otomobil alan Duran Turgut, sabah işe giderken trafik polislerinin uygulamasından durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın hacizli olduğu öğrenen Turgut, çevredeki kuru otları alarak otomobilin içine koydu. Daha sonra Turgut kendisini araca kilitledi.
POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Bunun üzerine trafik polisleri, asayiş ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen polis, elinde çakmak olan Turgut'u görünce itfaiye ekiplerini aradı. Eline aldığı sopayla camlara vuran Turgut, "Bu araç benim her şeyim, ölürüm de onu size vermem. Kendimi de bu aracın içinde yakacağım" dedi. Kendisini yakalayan polislere öfkelenen Turgut, daha sonra aracını çalıştırarak çevredekilerin üzerine sürmek istedi. Polisler ise, ekip otolarını Turgut'un aracının çevresine park etti. Yaklaşık bir saat polise direnen Turgut, kendini görüntüleyen bir gazeteciye küfür ettiği sırada kapıyı açınca, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Sinir krizi geçiren Turgut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, aracı çekiciye yükleyerek emniyet otoparkına götürdü.

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Yeni aldığı otomobili hacizli çıkınca çıldırdıYeni aldığı otomobili hacizli çıkınca çıldırdıYeni aldığı otomobili hacizli çıkınca çıldırdıYeni aldığı otomobili hacizli çıkınca çıldırdı

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