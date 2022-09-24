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  4. Yeni aldığı otomobilinde uyuyordu, gürültüye uyandı! Ne olduğunu bile anlamadı

Yeni aldığı otomobilinde uyuyordu, gürültüye uyandı! Ne olduğunu bile anlamadı

24.09.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaş, aynı gün aldığı otomobilini, yorgun olduğu gerekçesiyle yol kenarına çekip dinlenmek istedi. Bir süre sonra uyuyan şahıs, elektrikli bisikletin, otomobiline çarpmasıyla uyandı. Kazada, bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Yeni aldığı otomobilinde uyuyordu, gürültüye uyandı! Ne olduğunu bile anlamadı

İlginç kaza, Manavgat'taki Side Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antik Side istikametinden Kemer istikametine seyir halindeki R.Ş.’nin kullandığı 07 BAT 215 plakalı elektrikli bisiklet, Side 1. Giriş kapısını 200 metre geçtikten sonra yolun sağında park halindeki 25 DK 513 plakalı otomobile çarptı.

BİSİKLETTEKİLER YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başında kask olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü R.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.O. yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı yaralılar feryatlarıyla ortalığı inletti. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YENİ ALDIĞI OTOMOBİLİN İÇİNDE UYURKEN KAZAYA KARIŞTI

Aynı gün aldığı otomobilini, yorulduğu için yolun sağına çekip içinde uyurken çarpma sesine uyanan otomobil sahibi “Otomobilimi bugün aldım. Yolculuk sırasında yoruldum ve uyuyup dinlenmek için yolun sağına çektim. Uyurken bir anda çarpma sesine uyandım. Baktım motosiklet bizim otomobile çarpmış” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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