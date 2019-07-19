Yeni alınan polis motorları için kurban kesildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne yeni verilen 4 adet yunus motosikleti için dualar eşliğinde kurban kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğündeki yunus polis ekiplerine 4 adet yeni motosiklet gönderildi. Tam donanımlı olan motosiklet adeta göz kamaştırırken, motosikletler için dualar eşliğinde kurban kesildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, “Adıyaman ilimize 4 tane yeni motor tahsisi yapıldı ve bugün itibariyle de 4 tane motor kuvvetimize katılarak gücümüze güç kattı diyebiliriz. 2018 yılının ilk 6 aylık periyoduyla 2019 yılının ilk 6 aylık periyodunu karşılaştırdığımızda Adıyaman’da asayiş olaylarında şahsa ve mala karşı işlenen suçlarda ciddi manada azalma meydana geldiği işlenen suçlarda faillerin yakalanmasında da çok hızlı bir şekilde karşılık verildiği görüldü. Tabi bizler polis olarak olaylara hızlı olmamız lazım. Olaylara müdahale ve intikal açısından her türlü vasıtayı kullanmamız lazım. Bu manada da sadece Adıyaman’da değil Türkiye’nin her yerinde yunus polislerinin çabukluğu kabiliyeti herkes tarafından bilinmektedir. Bu anlamda ben yeni gelen motorlarla Adıyaman asayiş hizmetlerinin daha ivme kazanacağını ve daha iyi olacağını değerlendiriyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yunus polisleri yeni gelen motosikletlere binerek göreve çıktı.

