Yeni Alman hükümetinde kimler yer alıyor?

Olaf Scholz başbakanlığındaki hükümette dokuz erkek, sekiz kadın siyasetçi görev yapacak.Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller partisinin ardından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) de bakan adaylarını açıklaması ile Olaf Scholz'un başbakanlığında kurulan üçlü koalisyon hükümetinde yer alacak isimler belli oldu.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkan SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz'un Çarşamba sabahı Alman meclisinde başbakanlığa seçilmesi ve yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Böylelikle, 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Angela Merkel dönemi sona erecek. Aynı gün yeni kabine üyelerinin de yemin ederek görevlerine başlamaları öngörülüyor.

Yeni hükümet, yeni oluşturulan İmar Bakanlığı ile birlikte 16 yerine 17 üyeden oluşacak. Merkel dönemindeki dört hükümete kıyasla göreve gelecek yeni kabinenin daha genç olduğu dikkati çekiyor. Yeni kabine üyelerinin yaş ortalaması 50,4. Kabinede görev alacak en genç bakanlar ise 40 yaşındaki Annalena Baerbock ile Anne Spiegel olacak.

Kabinedeki kadın bakan sayısı da daha önce olmadığı kadar yüksek. Buna göre, 17 üyeli yeni kabinede, dokuz erkek, sekiz kadın bakan görev yapacak.

Almanya'da partilerin renkleri nedeniyle "trafik lambası koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinde, SPD başbakanlık ve başbakanlık müsteşarlığının yanı sıra altı bakanlık üstlenecek. Yeşiller beş, FDP ise dört bakanlık alacak.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin kuracağı yeni koalisyon hükümetinde şu isimler yer alacak:

Başbakanlık: Olaf Scholz (SPD)

Merkel hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan 63 yaşındaki Olaf Scholz, Almanya tarihinde başbakanlık görevini üstlenecek dördüncü SPD'li siyasetçi olacak. Scholz'dan önce başbakanlık yapan SPD'li siyasetçiler Willy Brandt, Helmut Schmidt ve Gerhard Schröder olmuştu.

Başbakanlık Müsteşarlığı: Wolfgang Schmidt (SPD)

Merkel hükümetinde Maliye Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan 51 yaşındaki Schmidt, Scholz'a yakın isimler arasında yer alıyor. Hükümetin çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı'nın görevi, Almanya'da ilk kez kurulan üçlü koalisyon hükümetinde daha büyük önem taşıyor.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı: Hubertus Heil (SPD)

49 yaşındaki Hubertus Heil, Merkel hükümetinde olduğu gibi, çalışma ve sosyal işler bakanlığı görevini sürdürecek. Geçen seçim döneminde de fikirlerini hayata geçirmesi ve çalışkanlığı ile dikkati çeken Heil, SPD için önem taşıyan emeklilik, istihdam piyasası gibi konularda uzman siyasetçiler arasında sayılıyor.

İçişleri ve Yurt Bakanlığı: Nancy Faeser (SPD)

51 yaşındaki Nancy Faeser, içişleri bakanlığı görevini üstlenecek ilk kadın olacak. SPD Hessen eyalet teşkilatı başkanlığını yürüten Faeser, İçişleri Bakanı olarak Almanya'da demokrasiyi tehdit eden başlıca unsurlardan biri olan aşırı sağcılık ile mücadeleye ağırlık vereceğini duyurmuştu.

Savunma Bakanlığı: Christine Lambrecht (SPD)

Son Merkel hükümetinde Adalet Bakanı olarak görev yapan 56 yaşındaki Christine Lambrecht, Scholz hükümetinde savunma bakanlığını üstlenecek. Lambrecht, 2013 yılından beri Ursula von der Leyen ve Annegret Kramp-Karrenbauer'in ardından bu görevi üstelenecek üçüncü kadın siyasetçi olacak.

Sağlık Bakanlığı: Karl Lauterbach (SPD)

Yeni kabinede Sağlık Bakanı olarak 58 yaşındaki Karl Lauterbach görev yapacak. Almanya'da koronavirüs salgının başından beri görüşlerine başvurulan, sıklıkla televizyonlardaki açık oturumlara davet edilen epidemiyoloji uzmanı Lauterbach'ın sağlık bakanlığına aday gösterilip gösterilmeyeceği merakla bekleniyordu. Lauterbach'ın Scholz tarafından tercih edilmeyen bir isim olduğu iddia ediliyordu.

İmar Bakanlığı: Klara Geywitz (SPD)

Kabinede Almanya'nın doğu eyaletlerinden yer alacak iki isimden biri olan Klara Geywitz, imar bakanlığını üstlenecek. 2019 yılında Scholz ile birlikte SPD'nin eş başkanlığı için yarışan, ancak seçimi kaybeden 45 yaşındaki Geywitz, ülkenin doğu eyaletlerindeki sorunları iyi bilen bir siyasetçi olarak tanınıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı: Svenja Schulze (SPD)

53 yaşındaki Svenja Schulze, yeni kabinede ekonomik işbirliği ve kalkınma bakanlığını üstlenecek. Schulze, Merkel hükümetinde Çevre Bakanı olarak görev yapıyordu.

Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı: Robert Habeck (Yeşiller)

Yeşiller Eş Bakanı Robert Habeck'in üstleneceği ekonomi ve iklim koruma bakanlığı, Yeşiller açısından kilit önemdeki bakanlıklar arasında bulunuyor. 52 yaşındaki başbakanlık yardımcılığı görevini de üstlenecek. Almanya'da bugüne kadar bulunmayan İklim Koruma Bakanlığı Yeşiller'in baskısıyla Ekonomi Bakanlığı'na ilave edildi.

Dışişleri Bakanlığı: Annalena Baerbock (Yeşiller)

Seçimlerde Yeşillerin başbakan adayı olan Annalena Baerbock, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak. Almanya'da bu bakanlığı üstlenecek ilk kadın siyasetçi olacak Baerbock, müstakbel Başbakan Scholz'dan farklı olarak Çin ve Rusya'ya karşı daha sert bir tutum izlenmesi gerektiğini savunuyor, Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 2 projesini de durdurmayı tercih edeceği biliniyor.

Aile, Kadın ve Gençlik Bakanlığı: Anne Spiegel (Yeşiller)

Baerbock ile birlikte kabinedeki en genç siyasetçilerden biri olan 40 yaşındaki Anne Spiegel, Aile, Yaşlıler, Kadın ve Gençlik Bakanı olarak görev yapacak. Rheinland-Pfalz eyaletinde beş yıl boyunca Aile Bakanı olarak görev yapan Spiegel, alanında deneyimli bir isim.

Çevre ve Doğa Koruma Bakanlığı: Steffi Lemke (Yeşiller)

Yeni kabinede Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketiciyi Koruma Bakanı olarak 53 yaşındaki Steffi Lemke görev yapacak. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinden gelen 53 yaşındaki Lemke, uzun süre partisinin genel sekreterliğini üstlenmişti.

Gıda ve Tarım Bakanlığı: Cem Özdemir (Yeşiller)

Yeşiller'in eski Eş Başkanı Cem Özdemir, yeni kabinede Gıda ve Tarım Bakanı olarak görev yapacak. 55 yaşındaki Özdemir, kabinedeki tek göçmen kökenli bakan olacak. Partinin "gerçekçi" kanadından olan Özdemir'in bakanlığı parti içinde tartışmalara açarken, Özdemir Yeşiller meclis grup Eş Başkanı Anton Hofreiter yerine aday gösterildi.

Maliye Bakanlığı: Christian Lindner (FDP)

Koalisyon görüşmelerinin başından itibaren FPD'nin maliye bakanlığını istediği basına yansımıştı. Koalisyon görüşmelerinde bakanlıkların dağılımı sırasında FDP'nin maliye bakanlığını alması, belki de en önemli kazanımlarından biri oldu. Yeşillerin de talip olduğu maliye bakanlığını yeni kabinede 42 yaşındaki FDP lideri Christian Lindner üstlenecek.

Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı: Volker Wissing (FDP)

Yeşillerin talip olduğu ulaştırma bakanlığını, yeni kabinede FDP Genel Sekreteri Volker Wissing üstlenecek. 51 yaşındaki Wissing'in en önemli görevlerinden biri ülkede dijital altyapının oluşturulması olacak.

Adalet Bakanlığı: Marco Buschmann (FDP)

Adalet bakanlığını 44 yaşındaki Marco Buschmann üstlenecek. Buschmann, 2009 yılına kadar Düsseldorf'ta avukatlık yapıyordu.

Eğitim Bakanlığı: Bettina Stark-Watzinger (FDP)

Eğitim ve araştırma bakanlığını üstlenecek Bettina Stark-Watzinger, FDP'den kabinede yer alacak tek kadın bakan. Almanya genelinde pek tanınmayan bir siyasetçi olan 53 yaşındaki Stark-Watzinger, Mayıs ayında parti yönetimine seçilmişti.

dpa/JD,BÖ

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