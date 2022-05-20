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Yeni amiral gemilerine güç verecek: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 tanıtıldı! İşte özellikleri

20.05.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Qualcomm, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinin yenilenmiş versiyonu Snapdragon 8+ Gen 1'i tanıttı. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin yeni çıkacak amiral gemisi Android akıllı telefonlarda kullanılması bekleniyor. İşte Snapdragon 8+ Gen 1'in özellikleri...

Yeni amiral gemilerine güç verecek: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 tanıtıldı! İşte özellikleri

Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinin yeni bir versiyonunun yakında çıkacağı tahmin ediyordu. Ancak adının Snapdragon 8+ Gen 1 değil, Snapdragon 8 Gen 1+ olacağı söyleniyordu. Qualcomm ise amiral gemisi yonga setinin yenilenmiş versiyonunu resmi olarak tanıtarak bu konuda bir sürprize imza attı.

İŞTE SNAPDRAGON 8+ GEN 1'İN ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinin yeni versiyonu Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) olarak tanıtıldı. TSMC'nin 4 nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 8+ Gen 1'in mütevazı hız iyileştirmeleri ve kayda değer güç tasarrufu vaat ettiği öğrenildi.

Qualcomm %10 daha yüksek CPU ve GPU performansının ve %30 CPU güç verimliliğinin üzerinde dururken, Cortex-X2 çekirdeğinin saat hızının ise artık 3.2GHz'e ulaştığı belirtildi. Genel güç verimliliğinin ise %15 arttığı aktarıldı.

Snapdragon 8 plus gen 1

Çok merak ediliyordu! Qualcomm tarih verdi: Snapdragon 8 Gen 1+ ile tanışmamız muhtemel!Çok merak ediliyordu! Qualcomm tarih verdi: Snapdragon 8 Gen 1+ ile tanışmamız muhtemel!

Snapdragon 8+ Gen 1'in neredeyse bir saat daha uzun süre oyun oynamaya izin verdiği, 80 dakika daha fazla çevrimiçi video izlemeye imkan sağladığı ve 5.5 saat daha fazla konuşma süresi sunduğu kaydedildi.

Öte yandan Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 1 adını verdiği yeni bir orta seviye işlemci de duyurdu. Gücünü Snapdragon XR2 işlemciden alan yeni referans AR gözlüğünü de görücüye çıkardı.

İLK CİHAZLAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Qualcomm, ilk Snapdragon 8+ Gen 1 cihazlarının temmuz-eylül ayları arasında satışa sunulacağını söyledi. Xiaomi CEO'su Lei Jun ise Xiaomi imzalı bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonun yeni Snapdragon 8+ Gen 1'i kullanan ilk cihazlar arasında olacağını paylaştı.


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