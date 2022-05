Yeni amiral gemilerine güç verecek: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 tanıtıldı! İşte özellikleri

Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinin yeni bir versiyonunun yakında çıkacağı tahmin ediyordu. Ancak adının Snapdragon 8+ Gen 1 değil, Snapdragon 8 Gen 1+ olacağı söyleniyordu. Qualcomm ise amiral gemisi yonga setinin yenilenmiş versiyonunu resmi olarak tanıtarak bu konuda bir sürprize imza attı.

Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinin yeni versiyonu Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) olarak tanıtıldı. TSMC'nin 4 nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 8+ Gen 1'in mütevazı hız iyileştirmeleri ve kayda değer güç tasarrufu vaat ettiği öğrenildi.

Qualcomm %10 daha yüksek CPU ve GPU performansının ve %30 CPU güç verimliliğinin üzerinde dururken, Cortex-X2 çekirdeğinin saat hızının ise artık 3.2GHz'e ulaştığı belirtildi. Genel güç verimliliğinin ise %15 arttığı aktarıldı.

Snapdragon 8+ Gen 1'in neredeyse bir saat daha uzun süre oyun oynamaya izin verdiği, 80 dakika daha fazla çevrimiçi video izlemeye imkan sağladığı ve 5.5 saat daha fazla konuşma süresi sunduğu kaydedildi.

Öte yandan Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 1 adını verdiği yeni bir orta seviye işlemci de duyurdu. Gücünü Snapdragon XR2 işlemciden alan yeni referans AR gözlüğünü de görücüye çıkardı.

Qualcomm, ilk Snapdragon 8+ Gen 1 cihazlarının temmuz-eylül ayları arasında satışa sunulacağını söyledi. Xiaomi CEO'su Lei Jun ise Xiaomi imzalı bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonun yeni Snapdragon 8+ Gen 1'i kullanan ilk cihazlar arasında olacağını paylaştı.

Excited to announce our next flagship smartphone will be among the first to feature the new Snapdragon® 8+ Gen 1. We've been working closely with @Qualcomm to ensure a class-leading product experience, achieving breakthroughs in both performance and power consumption. pic.twitter.com/lSrr2xWYBw