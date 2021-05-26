Yeni anayasa çalışmaları sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklayacak

AK Partili Kandemir, 27 Mayıs'ta Yassıada'da olmanın, oradan seslenmenin siyasi anlamı olduğunu belirterek, "27 Mayıs, Türk siyasi tarihinde çok önemli bir kırılma ve dönüm noktası; çünkü 27 Mayıs maalesef darbeler silsilesinin başladığı, darbe geleneğinin Türkiye'de oluştuğu ilk defa milletin oylarıyla seçilmiş iktidarın darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırıldığı bir gün. Millet için yaslı, adıyla Yassıada ise bunun en önemli sembollerinden biri. Orada, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimler söz ve kurgu bir mahkemeyle yargılandılar ve Türkiye’de asla unutamayacağımız, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen kararların alındığı bir ada orası" diye konuştu.

"VESAYETE NOKTAYI KOYDUĞUMUZ YER"

AK Parti’nin vesayetle savaşan iktidar olduğunu söyleyen Kandemir, "Bu vesayete noktayı koyduğumuz, acıları unutmadan; ama oradan ders olarak yeni bir şey inşa ettiğimiz bir sembol orası bizim için. Onun için adına 'Yassıada' ya da 'Yaslıada' değil 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' dedik. Onun için demokrasi ve özgürlükler arasından hem Türkiye'nin yakın siyasi tarihiyle yüzleşmek hem de oradan geleceğe dair nasıl bir vizyon kurduğumuzu, kurguladığımızı haykırmak adına bu toplantıyı son derece önemli görüyoruz" dedi.

"DERTLERİ MİLLETİN DEĞERLERLERİYLE"

AK Partili Kandemir, CHP’li bazı isimlerin 1960 darbesinin ardından yapılan yargılamalara atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP maalesef geldiğimiz noktada demokrasiyi tam olarak içine sindirmiş bir parti değil genlerinde darbe var. Kendinden olmayanı, kendi gibi düşünmeyeni birinci sınıf vatandaş olarak görmeyen bir siyasi kodu var CHP’nin. CHP’nin üst düzey yöneticilerinin zaman zaman zihinlerindekini ortaya dökmeleri değil aslında olan, bir anlayışı ortaya dökmeleri değil münferit düşünceler değil. Grup başkan vekilinde de genel başkan yardımcısında da milletvekilinde de aynı söylemleri görüyorsunuz. Antidemokratik söylemleri parti kademelerinde bir disiplin soruşturmasına konu olsa deriz ki 'Evet CHP kendi geçmişiyle yüzleşmiş' ama öyle değil. En üst düzeyde parmak sallayıp, 'Biz iktidar olursak eğer sizi canlı yayında yargılayacağız. Sonunuz Adnan Menderes'e benzeyecek' diyor. Hiçbir yetkilisinin parti kurullarında bugüne kadar disiplin soruşturmasıyla incelendiğini görmedik. Bu bize CHP'nin bu söylemlere sahip çıktığını gösteriyor. CHP darbe geleneğinden beslenen anlayışını devam ettiriyor. Allah milleti bunlardan muhafaza etsin. İktidar olmazlar; ama iktidar olurlarsa dertleri Recep Tayyip Erdoğan ile değil dertleri AK Parti siyasi hareketi ile değil bunların dertleri milletle milletin değerleriyle. Yargılamayı vadettikleri şey isimler değil yargılamayı vadettikleri şey bu milletin değerleri ve kazanımları."