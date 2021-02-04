'Yeni anayasa': Muhalefet liderleri, Erdoğan'ın çağrısını nasıl yorumladı?

Seçim ittifakı, hükümet sistemi ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısının tartışıldığı bir süreçte, iktidar ve muhalefet bloğunu oluşturan siyasi partiler arasında arka arkaya görüşme trafiği yaşandı. Ziyaretlerin ana gündem konusu ise Erdoğan'ın "yeni anayasa" çıkışı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa taslağı konusunda birlikte çalışma yapmayı planladığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşürken, muhalefet cephesinde de 3 ayrı görüşme yapıldı. Siyasi partiler arasındaki görüşme trafiği, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, bir süre önce kendisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretiyle başladı. Görüşmede iki partinin de savunduğu ve üzerinde çalıştığı parlamenter sistem önerileri ele alınırken bu konuda bir "diyalog" mekanizmasının oluşturulması benimsendi. Görüşme sonrasında iki genel başkan açıklama yaptı, soruları yanıtladı. Akşener: Sıfır**dan anayasa, ikinci cumhuriyet anlamı taşır** Cumhurbaşkanı rdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısı ile ilgili soru üzerine Akşener, iktidar ve iktidara destek veren siyasi parti sözcülerinin farklı farklı açıklamalar yaptığına işaret etti.

Erdoğan'ın anayasa önerisinin içeriğini bilmediğini belirten Akşener, "yeni anayasa" kavramına ise dikkat çekici bir yorum yaptı: "'Yeni anayasa' dediğiniz zaman sıfırdan bir anayasa yapmak gibi bir iddia ise o zaman ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki bunun cevabını almamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla Sayın Erdoğan bunu söyledi, arkada herhangi bir hazırlık yok. "Yine bir yün yumağı attılar. İnsanları bu işe dolaştırıp gariban çiftçinin, bebeğine mama alamayan kadının, siftah yapamayan esnafın derdinin konuşulmadığı yeni bir süreç olarak okuyorum." Babacan: Zaten uymuyorsunuz Ali Babacan ise Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili ilk hak ihlali kararına alt mahkemenin uymamasını anımsatarak, şu görüşleri dile getirdi: "Yeni anayasadan bahsedenler mevcut anayasaya saygılı olmalı. Oysa şu andaki yönetim uymuyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul etmiyor. Alt mahkeme, Anayasa Mahkemesinin kararına uymayınca Cumhurbaşkanı 'Uymayabilir' dedi. Böylece mahkemenin cesareti nereden aldığını öğrendik.

"Hükümet, anayasanın kendileri için bağlayıcı olduğunu ortaya koymalı. Zaten uymuyorsunuz. Gerektiğinde anayasanın dışına çıkıyorsunuz, değiştirmekle niye uğraşıyorsunuz?" Kılıçdaroğlu: Yeni anayasaya uyacağını nereden bileceğiz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha önce kendisini ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, ülke sorunlarının ele alındığı belirtilirken, Erdoğan'ın yeni anayasa önerisine ilişkin de görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrasında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı önce "var olan anayasaya uymaya"çağırdı: "Bu tartışmayı başlatabilmeniz için öncelikle var olan anayasaya uymanız gerekir. Biz mevcut anayasaya uymayan bir kişinin davetine nasıl güveneceğiz? Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığı bir ülkedeyiz biz. "Hak arama ve adalet kavramı üzerinden yeni bir düşünceyi, zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız. Erdoğan bunu kabul eder mi? Edeceğini sanmıyorum. Biz yeni bir anayasaya inanıyoruz; bunun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz.