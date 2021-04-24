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Yeni anne olan Meryem Uzerli kırmızı halıda nefes kesti

24.04.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 3 ay önce ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Moskova Uluslararası Film Festivali'ne katıldı.

Ünlü oyuncu fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Yeni anne olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli Moskova Uluslararası Film Festivali'nde

Rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle bir anda yıldızı parlayan Meryem Uzerli, şu sıralarda Moskova Uluslaarası Film Festivali'nin konuğu olarak Rusya'da bulunuyor.
Bundan üç ay öne Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getiren Uzerli, dün gece 43'üncü Uluslarası Moskova Film Festivali kapsamında düzenlenen galaya katıldı.
Kırmızı halıda siyah bir elbise tercih eden Uzerli'nin kısa sürede formuna kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı.
Uzerli'nin, önemli rollerini Feyyaz Duman, Hakan Karsak ile paylaştığı Kovan adlı film de Moskova'da seyirciyle buluşacak.
Alman bir anne ile Türk bir babanın kızı olan Meryem Uzerli, gençlik yıllarından bu yana oyunculuk anlatıyor.
Ancak 37 yaşındaki Uzerli'nin tanınırlığının artması ise Hürrem Sultan'ı canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle oldu.
En popüler olduğu dönemde "tükenmişlik sendromu "yüzünden diziyi bırakan Uzerli, Almanya'ya geri döndü.
Güzel oyuncunun Can Ateş ile ilişkisinden Lara Jemine adında bir kızı bulunuyor.
Meryem Uzerli, Amerikalı sevgilisinden de Lily Koi adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Moskova Meryem Uzerli
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