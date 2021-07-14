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Yeni Apple çipi pil tüketimi konusunda oldukça cimri

14.07.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple tarafından geliştirilen yeni M1 çipi, yüksek bir performans gösteriyor. Çip donanım performansı ile birlikte aynı şekilde batarya konusunda da iyi bir noktada olduğunu söylemek mümkün.

Yeni Apple çipi pil tüketimi konusunda oldukça cimri

Performans hızı ve güçlü donanım özellikleri sayesinde takdir toplayan Apple Silicon M1 çipi, güç kullanımı konusunda iyi bir tasarruf sağlıyor. Telefon kullanıcıları genellikle hızlı bir şekilde bataryanın bitmesinden yakınıyor. Dizüstü bilgisayar kullananlar ise bilgisayarlarını şarjdan çıkardıkları gibi bataryanın hızlı bir şekilde tükendiğini söylüyordu.

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APPLE YETKİLİSİNDEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Apple tarafından geliştirilen bu yeni çip hakkında şirketin ürün pazarlama bölümünün başkan yardımcısı Bob Borchers önemli bir açıklama yaptı. Borchers, saatlerce cihazla uğraşmalarına rağmen bataryasının hep aynı kaldığını söyledi.

Yapılan bu açıklamayla birlikte Apple'ın M1 çipinin batarya konusunda çok büyük bir avantaj sunduğu ortaya çıktı. Genellikle batarya konusu en fazla eleştiri alan detaylar arasında yer alıyordu. Şu anda birçok cihaz bu çipi kullanıyor. İki farklı MacBook ve iPad modeli M1 çipine yer veriyor. Ayrıca 2021 model iMac ve 2020 model Mac mini de M1 çipini kullanıyor.

Apple tarafından geliştirilen çiplerin önemli bir bölümü buna benzer performans sergileyecek gibi görünüyor. Her ne kadar açıklamalarda bulunan şirketin pazarlama bölümü başkan yardımcısı olsa bile yine de gerçekçi diyebiliriz. Apple genellikle batarya konusunda çok fazla eleştiri alıyordu.

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Apple
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